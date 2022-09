Lancement d’une entreprise de santé mentale pour les personnes âgées avec un tour de table de 32 millions de dollars

Rippl, une entreprise axée sur la fourniture de solutions de santé mentale aux personnes âgées atteintes de démence et d’autres troubles cognitifs, a été lancée avec un tour de table de 32 millions de dollars dirigé par ARCH Venture Partners et General Catalyst.

GV, F-Prime Capital et Mass General Brigham Ventures ont également participé.

CE QU’ILS FONT

La société, dirigée par le vétéran de Starbucks Kris Engskov, a déclaré qu’elle lancerait un modèle de soins offert par les régimes de santé qui fournira un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux cliniciens par téléphone, en ligne ou dans les maisons de retraite.

“L’un des domaines les plus évidents mais non abordés des soins de santé est la façon dont nous traitons les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs à domicile”, a déclaré Robert Nelsen, cofondateur et président du conseil d’administration de Rippl et directeur général d’ARCH Venture Partners, dans un communiqué. “Nous avons vu une opportunité d’avoir un impact énorme. Nous avons réuni une équipe diversifiée de personnes provenant d’horizons divers. Ce qui les relie, c’est qu’ils sont tous des soignants. Nous avons une volonté commune de redéfinir ce à quoi ressemble une entreprise de soins de santé. comme, et c’est en plaçant les cliniciens au centre de chaque décision que nous prenons.”

À QUOI ÇA SERT

Rippl prévoit d’utiliser le financement de démarrage pour embaucher et former des cliniciens, développer la technologie et ouvrir un centre de soutien clinique basé dans l’État de Washington pour lancer des réseaux pilotes dans deux régions, en commençant par Seattle.

APERÇU DU MARCHÉ

Selon le Bureau du recensement, la population âgée a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années, portée par le vieillissement de l’importante génération des baby-boomers. Alors que la société connaît le changement démographique, appelé « tsunami gris », il y aura un besoin croissant de soignants et de cliniques de santé pour répondre aux demandes du groupe vieillissant.

Plusieurs entreprises se concentrent sur la création de solutions pour le vieillissement de la population. Homethrive, une plateforme qui vise à soutenir les personnes qui s’occupent de parents âgés ou de proches handicapés, a récemment levé 20 millions de dollars. DUOS, qui a annoncé une série A de 15 millions de dollars en avril, aide les personnes âgées à organiser des manèges, à organiser des livraisons de nourriture, à trouver un logement et à gérer les soins médicaux.

Une autre startup d’assistance aux seniors, Papa, a annoncé un Tour de table de série D de 150 millions de dollars en novembre 2021.