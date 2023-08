Lancement d’une enquête à Porto Rico alors que 35 chats ont été retrouvés morts dans un centre de courses de chevaux

Les autorités de Porto Rico enquêtent sur la mort de 35 chats dans un centre de courses de chevaux, a annoncé la police mardi.

Un agent de sécurité faisant le tour de l’hippodrome de Camarero dans la ville de Canovanas, dans le nord du pays, a trouvé les chats morts et a appelé la police, ont indiqué les autorités dans un communiqué. Un message laissé au complexe de la piste n’a pas été immédiatement renvoyé.

Une autopsie était en cours sur l’un des chats pour déterminer ce qui a tué les animaux, a indiqué la police, ajoutant que du poison était suspecté.

Porto Rico a approuvé une loi en 2008 pour poursuivre la cruauté envers les animaux. La loi a été signée sur le territoire américain un an après que des agents de contrôle des animaux ont saisi des dizaines de chiens et de chats dans un projet de logements sociaux dans le nord de Porto Rico et les ont jetés par-dessus un pont.

Des témoins ont déclaré à l’époque que de nombreux animaux rejetés étaient morts, mais que certains étaient encore vivants lorsqu’ils ont été jetés.