Lancement d’une énorme nouvelle campagne de vaccination contre le Covid alors que le nombre de personnes frappées chute à son plus bas niveau

Une nouvelle campagne MASSIVE pour inciter les gens à se faire piquer avant la Journée de la liberté est lancée aujourd’hui – alors que le nombre de personnes qui se présentent a chuté à son plus bas niveau.

Des centaines de milliers de SMS seront envoyés pour encourager les gens à se faire vacciner avant la fin des restrictions lundi.

Une étude a révélé que l’hésitation au vaccin chez les jeunes adultes pourrait empêcher l’immunité collective Crédit : LNP

Les injections sont désormais disponibles pour toutes les personnes de plus de 18 ans, mais seulement 42 000 premières doses ont été administrées dimanche – une réduction spectaculaire par rapport aux centaines de milliers administrées chaque jour plus tôt cette année.

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré: «Nous avons constaté une très forte adhésion parmi les personnes dans la vingtaine lorsque l’offre a été faite pour la première fois, mais nous devons continuer et terminer le travail.

«Je pense qu’il est possible que les changements annoncés par le gouvernement concernant la quarantaine des voyages soient un encouragement supplémentaire pour les gens à se manifester et à se faire piquer.

« Nous avons encore du travail à faire. Nous serions ravis d’en voir plus à venir et de l’avoir.

La moitié des 18 à 24 ans ont été vaccinés en seulement trois semaines après que les vaccins leur ont été ouverts le mois dernier, mais la semaine dernière, le nombre n’a augmenté que de 6%.

Cela signifie que des millions de personnes n’ont pas encore reçu de vaccin, ce qui pourrait faire échouer l’objectif d’atteindre l’immunité collective – où au moins 70 % de la population est complètement protégée.

Le NHS enverra aujourd’hui une rafale de SMS dans le cadre d’une campagne concertée visant à maximiser les vaccinations.

Jusqu’à présent, 46.04 Britanniques ont eu leur premier jab

Il a déjà donné près de 68 millions de jabs, protégeant plus de 38 millions de personnes, dont plus de 29 millions qui sont complètement vaccinées.

Le chef des vaccinations du NHS, Sir Keith Willett, a déclaré: «À l’approche du 19 juillet, il n’y a jamais eu de moment plus important pour se faire piquer et cela n’a jamais été aussi facile – des sites pop-up de la communauté aux centres sans rendez-vous, le personnel du NHS est fait de grands efforts pour s’assurer que les vaccins sont aussi pratiques que possible.

« J’exhorte tout le monde à avancer le rendez-vous de la deuxième dose à huit semaines dès qu’ils le peuvent. »