Lancement d’une collecte de fonds pour le déménagement de l’exilé olympique biélorusse en Pologne – alors que son mari affirme que le gouvernement de Loukachenko a interrogé sa mère

La sprinteuse Timanovskaya s’envolera pour Varsovie mercredi, selon la Fondation biélorusse de solidarité sportive, où elle devrait commencer une nouvelle vie après avoir reçu un visa humanitaire à la suite de son scandale très médiatisé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La jeune femme de 24 ans a fait la une des journaux dans le monde entier depuis que sa critique de la configuration olympique de son pays lui a valu de quitter l’équipe de son pays aux jeux, d’être emmenée dans un aéroport au Japon et encouragée à prendre un vol pour la Biélorussie, ce qu’elle a évité en demandant l’aide de la police locale qui l’a emmenée dans un espace sûr.

« Kristina a vraiment besoin d’aide pour les frais de logement et d’hébergement », lit un appel de la fondation, offrant un site Web et une adresse e-mail à travers lesquels les bailleurs de fonds peuvent soutenir l’athlète.

« Elle aura également besoin de temps pour récupérer psychologiquement et reprendre le sport. La solidarité est notre force. Vous pouvez donner n’importe quel montant pour Kristina et sa famille. »

L’un de ces proches est l’épouse de Timanovskaya, Arseniy Zdanevich, qui a fui en Ukraine mais s’inquiète pour les parents âgés que le couple a laissés derrière lui.

« Je ne le cacherai pas – il y avait et il y a toujours des craintes pour mes parents, pour les parents de Kristina », a déclaré à Tribuna l’instructeur de fitness, massothérapeute et ancien concurrent de haies pour l’équipe nationale de Biélorussie.

« Maintenant, je reste en contact avec eux. Ils sont très inquiets mais rien de terrible ne s’est encore produit. La seule chose est que la mère de Kristina a déjà reçu un appel de [Belarus president Alexander] L’administration Loukachenko, qui a posé quelques questions.

« Je ne connais pas les détails de la conversation, mais il y a eu un tel appel. Ai-je peur que quelqu’un vienne vers eux ? Bien sûr, il y a de la peur. Nos parents ne sont pas jeunes, je ne voudrais pas trop les déranger beaucoup.

« Mais rien ne peut être exclu. Mais pourquoi les parents devraient-ils être tenus responsables de pratiquement rien ? »

Zdanevich a fait ses valises à la hâte lundi après avoir vu le drame se dérouler la veille, s’envolant des récits selon lesquels Timanovskaya était forcée de prendre un vol pour la Biélorussie à une adresse vidéo de l’athlète, émise depuis l’aéroport international de Haneda, appelant à l’aide de l’International Comité Olympique.

« Comme tout le monde, j’ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux, puis j’ai contacté ma femme, qui m’a tout raconté en détail », a-t-il déclaré, exprimant sa « profonde gratitude » à la fondation pour son aide après que Timanovskaya eut affirmé qu’un manque de tests antidopage avait empêché certains athlètes de se rendre aux Jeux olympiques et s’était plaint qu’elle avait été ajoutée à une équipe de relais sans avertissement.

« J’étais sous le choc. Comment pouvez-vous faire ça avec une personne ? Kristina s’est exprimée mais je ne pensais même pas que des conséquences étaient possibles. Elle n’a rien dit d’illégal dans ses vidéos, n’a rien appelé. Elle n’a rien dit d’illégal dans ses vidéos. même insulter des officiels ou des entraîneurs.

« Pourquoi les gens ont réagi de cette façon aux critiques, je suis toujours surpris. Peut-être que de cette façon, l’équipe nationale essaie de dissimuler ses erreurs avec des tests de dopage.

« Nous espérions que la situation serait d’une manière ou d’une autre résolue en toute sécurité et que tout n’irait pas aussi loin que nous le voyons maintenant. Mais quand, à la télévision d’État en Biélorussie, ils ont commencé à parler négativement de ma femme – ils ont commencé à lui jeter de la boue – puis il est devenu clair que rien de bon n’attendait Kristina à son retour en Biélorussie ; ce ne serait certainement pas comme avant. »

Plusieurs pays auraient offert l’asile à son partenaire. « Nous avons envisagé l’option d’un vol vers l’Autriche », dit Zdanevitch. « Kristina a un entraîneur personnel là-bas – il nous aurait certainement aidé au début.

« Mais les autorités polonaises ont d’une manière ou d’une autre contacté ma femme, lui ont exprimé leur soutien et ont dit qu’ils étaient prêts à l’aider et à lui fournir un visa et une chance de parler. [with] leur pays. Nous avons pris la décision d’accepter l’aide de la Pologne. »

Il reste « très en colère » face à la situation et dit avoir rassemblé ses affaires pour quitter la Biélorussie « d’ici une demi-heure ».

« J’ai pris pas mal de choses – les choses les plus importantes pour vivre à l’étranger – et je suis parti sur la route. Heureusement, il y a des connaissances à Kiev avec qui je suis resté, avec qui je vis maintenant.

« Mais vous savez, même ici, j’essaie de ne pas sortir seul parce que, pour être honnête, il y a une certaine peur. Et aujourd’hui, le directeur du deuxième département territorial du ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine, Vasil Zvarych, Appelle-moi.

« Il a dit que le Premier ministre du pays [Denys Shmyha] a exprimé ses mots de soutien à notre famille et a promis que si j’avais besoin d’aide, il serait prêt à aider à résoudre tous les problèmes. »

Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères de l’Ukraine, a soutenu ce geste de soutien sur Twitter.

« Nous fournirons l’assistance nécessaire pendant son séjour en Ukraine et ferons tout pour qu’il se sente en sécurité, malgré les nouvelles choquantes », il a dit. « Je lui souhaite, ainsi qu’à sa femme, de réussir [through this challenge]. »

Timanovskaya a toujours insisté sur le fait qu’elle ne se concentrait que sur le 200 m lors de sa course prévue lundi, ajoutant qu’elle avait excellé dans les courses d’échauffement.

« À mon arrivée à Tokyo, j’ai eu une séance d’entraînement au contrôle au cours de laquelle j’ai établi deux records personnels. » elle a dit à ses milliers de followers sur Instagram en attendant l’asile, soulignant qu’elle était « prête à 100% ».

Elle vise désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle pourrait représenter la Pologne.

« Quand Kristina arrivera dans ce pays, quand nous serons sûrs qu’elle est en sécurité, alors nous nous mettrons d’accord sur où et quand nous nous rencontrerons », dit Zdanevitch. « Je pense que nous pouvons tout résoudre en un mois.

« Objectivement, la Pologne défend maintenant Kristina comme si elle était une citoyenne de ce pays. Cela vaut beaucoup. »

Zdanevich a déclaré qu’il n’était « pas prêt » à parler de retourner en Biélorussie. « Je voudrais revenir, mais [mainly] voir mes parents, car nous les rencontrons rarement », il dit.

« Ce sont des personnes âgées – elles ont besoin d’aide et de soutien. Mais pour l’instant, la principale question pour nous est de savoir si Kristina est en sécurité et peut voler en toute sécurité vers la Pologne. »