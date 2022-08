Lancement d’une collecte de fonds pour la statue de Freya, morse euthanasié par la Norvège

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La jeune femelle morse – surnommée d’après la déesse nordique de la beauté et de l’amour – faisait sensation dans la capitale norvégienne, Oslo, depuis la mi-juillet, faisant la sieste sur des bateaux et prenant un bain de soleil sur les jetées.

“En érigeant une statue du symbole que Freya est rapidement devenue, nous nous rappellerons toujours (et aux générations futures) que nous ne pouvons pas ou ne devons pas toujours tuer et supprimer la nature quand elle est” sur le chemin “”, ont-ils ajouté.

Les morses vivent normalement dans les eaux couvertes de glace du Canada, du Groenland, de la Norvège, de la Russie et de l’Alaska. Il y a environ 25 000 morses de l’Atlantique et 200 000 morses du Pacifique à l’état sauvage. Ils se reposent généralement sur la glace de mer entre les épisodes d’alimentation.

Cependant, le changement climatique éloigne de plus en plus les animaux de leurs habitats naturels. Un béluga pris au piège dans une rivière au nord-ouest de Paris, loin de son domicile dans l’Arctique, est décédé ce mois-ci alors que les sauveteurs tentaient de ramener le mammifère de 13 pieds sur la côte.

“Malheureusement, la situation va s’aggraver à mesure que de plus en plus de ces espèces polaires commencent à venir dans différentes eaux”, a déclaré Karen Stockin, écologiste marine à l’Université Massey de Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est confrontée à des défis similaires dans la gestion des mammifères marins, notamment les lions de mer et les léopards de mer, qui s’aventurent dans la nation du Pacifique depuis l’Antarctique.

« Nos jours où nous avons des frontières plus claires et définies entre certains de ces animaux et notre propre existence – avec le changement climatique – vont devenir moins. Nous allons avoir plus de chevauchement dans nos communautés et notre environnement côtier. Et par conséquent, les gens devront s’y préparer », a déclaré Stockin, qui a passé ces derniers jours à sauver un groupe de dauphins sauvages échoués sur une île au large d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.