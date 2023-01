Lancement d’une clinique éphémère alimentée par l’IA pour détecter le cancer de la peau en Australie-Méridionale

L’association caritative pour la santé Skin Check Champions, l’Université d’Australie du Sud et la Hospital Research Foundation se sont associées pour lancer une clinique éphémère qui utilise l’IA pour diagnostiquer le cancer de la peau.

Leur clinique éphémère est dirigée par des infirmières qui prennent des images de haute qualité des lésions des patients, qui sont ensuite triées et diagnostiquées sous condition par des algorithmes d’IA pour vérifier si elles sont cancéreuses. Les résultats sont également vérifiés par les médecins généralistes locaux.

La clinique éphémère a été testée lors du Tour Down Under 2023 course cycliste sur route à Victor Harbor au début de la semaine.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Au cours de leur vie, deux Australiens sur trois auront une forme de cancer de la peau avec plus de 15 000 Australiens diagnostiqués avec un mélanome, la forme de cancer de la peau la plus agressive et le troisième cancer le plus diagnostiqué dans le pays. La maladie coûte également au système de santé australien environ 400 millions de dollars australiens (280 millions de dollars) chaque année, selon l’Institut australien de la santé et du bien-être.

Malgré ce fait, les programmes de prévention du cancer de la peau restent “sous-financés et sous-financés, en particulier en dehors des grandes villes”, a noté Marion Eckert, professeur de soins infirmiers en oncologie à UniSA. Il a été observé que les taux de cancer de la peau dans les régions sont jusqu’à 31 % plus élevés que dans les régions métropolitaines.

S’il est repéré tôt, plus de 98% des cas de cancer de la peau peuvent être évités, a ajouté le professeur Eckert. C’est pourquoi Skin Check Champions et ses partenaires ont lancé le projet de cliniques éphémères.

“Notre objectif est de réduire de moitié le nombre d’Australiens qui meurent d’un mélanome et d’augmenter de 25 % le nombre de contrôles cutanés en Australie en exécutant un programme national ciblé de contrôle de la peau soutenu par l’IA”, a déclaré Scott Maggs, PDG de Skin Check Champions.

Les personnes vivant dans les régions peuvent accéder aux services de contrôle de la peau via leur clinique éphémère, qui viendra lors d’événements communautaires locaux tels que le Tour Down Under.

APERÇU DU MARCHÉ

Il existe quelques technologies d’IA disponibles sur le marché qui prétendent détecter le cancer de la peau avec une grande précision. L’année dernière, la société d’intelligence artificielle en dermatologie Skin Analytics a fait approuver son dispositif basé sur l’apprentissage automatique DERM par les organismes de réglementation des dispositifs médicaux au Royaume-Uni. En 2021, Advanced Human Imaging, cotée à l’ASX, a reçu le marquage CE pour sa technologie DermaScan AI basée sur smartphone, qui peut également dépister tous les types de cancer de la peau.

Pendant ce temps, il existe une autre application danoise pour smartphone qui utilise la technologie AR pour vérifier la taille des lésions ou des grains de beauté suspects. Les L’application Miiskin aide à l’auto-examen des lésions suspectées de devenir un mélanome.