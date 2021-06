Lancement d’une campagne pour sortir l’entreprise de Peter Thiel du NHS

Peter Thiel, co-fondateur et président de Palantir Technologies Inc., fait une pause lors d’une conférence de presse à Tokyo, au Japon, le lundi 18 novembre 2019. Kiyoshi Ota | Bloomberg | Getty Images

LONDRES – Une campagne est lancée pour tenter d’empêcher le géant américain de la technologie Palantir de travailler avec le National Health Service du Royaume-Uni. La campagne « No Palantir in Our NHS » — lancée à un évènement jeudi – vient après que Palantir s’est associé au NHS sur un Covid-19 « Magasin de données. » Le projet a été conçu pour aider le gouvernement et les services de santé à utiliser les données pour surveiller la propagation du virus. Foxglove, qui se décrit comme un organisme à but non lucratif de justice technologique, mène la campagne, tandis que plus de 50 autres organisations travaillant sur les libertés civiles, la lutte contre le racisme, la justice des migrants et la santé publique l’ont également soutenue. « Nous avons fait comprendre à des dizaines d’organisations et convenu que cette société n’a pas sa place dans le NHS à long terme », a déclaré mercredi à CNBC Cori Crider, l’avocate qui a cofondé Foxglove. Palantir, qui a été critiqué à plusieurs reprises par des défenseurs de la vie privée et des groupes de défense des droits de l’homme, a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC. Un porte-parole du NHS n’a pas répondu.

Qu’est-ce que Palantir ?

Fondée en 2003 par une multitude d’entrepreneurs technologiques, dont le milliardaire technologique Peter Thiel, membre du conseil d’administration de Facebook qui aurait fait un don de 1,25 million de dollars à la campagne présidentielle de Donald Trump — Palantir vend un logiciel conçu pour aider les organisations publiques et privées à analyser d’énormes quantités de données et à extraire des schémas et des connexions significatifs. Depuis sa création, la société cotée en bourse de 45 milliards de dollars a soutenu des agences d’espionnage, des forces frontalières et des militaires, les détails les plus fins des contrats étant souvent gardés secrets. En avril 2018, Bloomberg a publié un article titré : « Palantir sait tout de vous ». Nommé d’après les « pierres voyantes » fictives dans « Le Seigneur des Anneaux », Palantir a été lié à tout, des efforts à traquer les sans-papiers américains au développement de drones sans pilote pour les bombardements et le renseignement. « Leur expérience a généralement été dans des contrats où les gens sont blessés, pas guéris », a déclaré Crider.

Clive Lewis, membre du Parlement britannique pour le parti travailliste et l’un des partisans de la campagne, a accusé Palantir d’avoir un « historique épouvantable ». « Il a construit son entreprise en soutenant les frappes de drones et de missiles, les raids d’immigration et les arrestations, pas la livraison et les soins de médicaments », a déclaré Lewis à CNBC. « C’est un programme discutable et je pense que cela aura un impact négatif sur la confiance des patients, en particulier parmi les communautés minoritaires qui peuvent ressentir une menace de la part d’un grand gouvernement. » Palantir, qui a tenté de développer ses activités européennes ces dernières années, a une présence significative dans le quartier de Soho à Londres, avec des centaines d’employés dans plusieurs bureaux de la région.

Magasin de données Covid-19

Le projet Covid-19 Data Store, qui implique la plate-forme de gestion de données Foundry de Palantir, a commencé en mars 2020 aux côtés d’autres géants de la technologie alors que le gouvernement tentait de ralentir la propagation du virus à travers le Royaume-Uni. Il a été vendu comme un effort à court terme pour prédire comment mieux déployer des ressources pour faire face à la pandémie. Le contrat était tranquillement prolongé en décembre lorsque le NHS et Palantir ont signé un accord de 23 millions de livres sterling (34 millions de dollars) sur deux ans qui permet à l’entreprise de poursuivre ses travaux jusqu’en décembre 2022. Le NHS était poursuivi par le site politique openDemocracy en février sur la prolongation du contrat. « Le nouveau contrat de deux ans de décembre va bien au-delà de Covid: au Brexit, à la planification générale des activités et bien plus encore », a déclaré le groupe. Le contrat NHS Covid-19 Data Store permet à Palantir d’aider à gérer le lac de données, qui contient les données de santé de tout le monde à des fins pandémiques.

« La réalité est, c’est triste à dire, que toute cette intégration de données à toute épreuve n’a pas empêché le Royaume-Uni d’avoir l’un des pires nombres de morts dans le monde occidental », a déclaré Crider. « Ce type de solution-isme techno n’est pas nécessairement le meilleur moyen de rendre un NHS durable à long terme. » Les données des patients sont « pseudonymisées » avant d’être traitées par le logiciel de Palantir dans le cadre d’un effort visant à protéger la vie privée des patients. La technique de gestion des données consiste à changer l’ensemble de données d’origine, avec un alias ou un pseudonyme. Cependant, il s’agit d’un processus réversible qui permet une réidentification à l’avenir si nécessaire et certains se sont interrogés si c’est suffisant. Palantir peut faire valoir qu’il ne s’intéresse pas aux données des patients elles-mêmes et qu’il ne fournit que la plate-forme qui permet au NHS d’analyser les données. Pendant que Palantir traite les données des patients, le NHS reste le propriétaire des données, limitant ce que Palantir peut en faire.

Pivoter sur la santé

Il y a eu des signes que l’appétit du gouvernement pour des dépenses illimitées en matière de sécurité a commencé à décliner et Palantir pourrait avoir perdu quelques accords en conséquence, a déclaré Crider, soulignant un rapport dans The Guardian cela met en évidence certaines des difficultés rencontrées par l’agence juridique de l’UE avec le logiciel de Palantir. Crider pense que l’entreprise a essayé de trouver de nouvelles sources de contrats gouvernementaux au-delà de la sécurité. « Ils ont découvert une nouvelle possibilité, les données sur la santé », a-t-elle déclaré. La société était aurait fait du lobbying auprès des responsables du ministère britannique du Commerce ainsi que des responsables de la santé en 2019. Mais il a eu du mal à obtenir des contrats. Lorsque la pandémie a frappé, cependant, les lois ont changé de sorte que le partage des données se fasse de manière obligatoire et pour la première fois dans l’histoire du Royaume-Uni, les données de chacun ont été regroupées dans un immense lac. Les règles de passation des marchés auraient également été modifiées. « Palantir a bondi et ils ont réussi à entrer », a déclaré Crider, ajoutant qu’il n’y avait pas eu d’offre ou d’appel d’offres. L’intérêt de Palantir pour la santé a de nouveau été souligné jeudi quand il est apparu dans un rapport du Financial Times selon lequel la société a pris une participation stratégique dans la société de santé britannique Babylon dans le cadre d’un accord de chèque en blanc de 4,2 milliards de dollars pour prendre la start-up publique aux États-Unis Le PDG de Babylon, Ali Parsa, a déclaré au journal que « personne » n’avait introduit une partie de la technologie que Palantir possède « dans le domaine de la biologie et des soins de santé ». Parsa, dont l’application offre une variété de services de soins de santé à 24 millions de patients, a ajouté : » Leur connaissance des soins de santé peut redéfinir ce que nous pourrions faire [together]. Nous voulions prendre… la biométrie quotidienne du corps humain et pouvoir construire une image plus préventive, en construisant un jumeau numérique de chacun de nous. »

Un garçon passe devant une peinture murale soutenant le NHS, réalisée par l’artiste Rachel List, aux portes du pub Hope & Anchor à Pontefract, dans le Yorkshire, alors que le Royaume-Uni continue de se verrouiller pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Danny Lawson | Getty Images