Lancement d’une campagne de financement pour amener l’équipe ukrainienne à la Coupe Canada

Les représentants de la Coupe Canada espèrent que le public les aidera à amener l’équipe ukrainienne à Softball City à Surrey en juillet.

Le conseil d’administration du championnat international de softball féminin a accepté l’équipe ukrainienne et, à la lumière des circonstances, a mis en place une campagne de financement en collaboration avec le BC Amateur Sport Fund pour soutenir leurs efforts pour participer à l’événement du 7 au 16 juillet à Surrey-Sud.

« Ils ont demandé une inscription tardive, qui a été immédiatement accordée », a déclaré Laura Ballance, contact média de la Coupe Canada.

« (L’intention de l’équipe ukrainienne) est de donner à ses jeunes un sentiment de normalité… une chance de se concentrer sur la Coupe Canada, et non sur le conflit qui se passe à la maison. »

La guerre en Ukraine a mis à rude épreuve la capacité du pays à soutenir financièrement la participation de ses athlètes sur la scène mondiale, a-t-elle noté.

Malgré cela, les dirigeants ukrainiens ont continué d’encourager leurs athlètes et leur désir de représenter fièrement leur drapeau dans les compétitions internationales.

« Chaque année, notre comité fait appel à la communauté internationale pour amener des équipes de classe mondiale à notre événement. Lorsque nous avons appris que l’équipe nationale junior U19 d’Ukraine voulait désespérément participer à la Coupe Canada, mais qu’elle n’avait pas les ressources pour le faire, nous avons considéré qu’il était de notre devoir de simplement faire ce qu’il fallait », a déclaré le président de l’événement, Greg Timm. .

« Notre compréhension est que l’équipe a beaucoup d’enthousiasme et a un grand désir de représenter son pays – nous allons donc y arriver. »

L’équipe ukrainienne a fait de son mieux pour rester soudée tout au long de la guerre, mais en raison de la menace constante d’attaques à Kiev, nombre de ces courageuses jeunes femmes ont été contraintes de quitter leur famille et de fuir vers la République tchèque et la Pologne.

Représenter leur pays à la Coupe Canada permettra également à l’équipe de se réunir pleinement et de revenir au sport qu’elle aime, a déclaré Ballance.

« Rien n’unit les gens comme le sport et nous sommes ravis de venir au Canada pour participer à ce tournoi de classe mondiale », a déclaré l’entraîneur de l’équipe ukrainienne U19, Vasyl Kysil, dans un communiqué. « Nous avons dû surmonter des obstacles majeurs, mais nous sommes restés déterminés à aligner une équipe d’élite de balle rapide qui se targue de représenter notre grand pays. »

Vasyl Kysil, entraîneur de l’équipe U19 d’Ukraine. (photo ajoutée)

Dans une vidéo, Kysil a expliqué qu’il est parfois «difficile de regarder les jeunes femmes sortir sur le terrain de jeu et concourir courageusement malgré le fait que dans de nombreux cas, leurs pères, mères, grands-pères, frères et sœurs et beaucoup d’amis sont sur le front. lignes, luttant pour la liberté de notre pays.

« Nous devons continuer à offrir à nos jeunes et à nos athlètes la possibilité de représenter le drapeau de l’Ukraine. J’espère que nous aurons l’opportunité de venir à Surrey et de jouer et de représenter notre pays.

Les particuliers et les entreprises peuvent soutenir financièrement la capacité de Team Ukraine U19 à participer de deux manières : en faisant un don à un GoFundMe qui a été mis en place ou, pour obtenir un reçu fiscal pour le don, visitez le BC Amateur Sport Fund.

La Coupe Canada se déroulera du 7 au 16 juillet à Softball City (2201 148 St., Surrey). L’événement de 2023 sera le plus important du tournoi et de l’histoire du Canada avec plus de 1 500 athlètes d’élite déjà confirmés pour concourir, y compris l’équipe nationale canadienne.

Pour plus d’informations sur le tournoi, visitez canadacup.com

@Canucklehed

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Coupe CanadaUkraine