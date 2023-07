Lancement d’un télescope européen pour rechercher des indices sur les secrets les plus sombres de l’univers

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Un télescope spatial européen a décollé samedi dans une quête pour explorer le royaume mystérieux et invisible connu sous le nom d’univers sombre.

SpaceX a lancé l’observatoire Euclid de l’Agence spatiale européenne vers sa destination ultime à 1,5 million de kilomètres, le voisinage du télescope spatial Webb. Il lui faudra un mois pour y arriver et encore deux mois avant de commencer son ambitieuse enquête sur six ans cet automne.

Du nom du mathématicien grec de l’Antiquité, Euclide parcourra des milliards de galaxies couvrant plus d’un tiers du ciel. En identifiant l’emplacement et la forme des galaxies jusqu’à 10 milliards d’années-lumière – presque jusqu’au Big Bang créateur de cosmos – les scientifiques espèrent mieux comprendre l’énergie noire et la matière noire qui composent la majeure partie de l’univers et gardez-le en expansion.

La carte 3D très attendue du cosmos du télescope couvrira à la fois l’espace et le temps dans le but d’expliquer comment l’univers sombre a évolué et pourquoi son expansion s’accélère.

Le scientifique principal de la mission de 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) a déclaré qu’Euclid mesurera l’énergie noire et la matière noire avec une précision sans précédent.

« C’est plus qu’un télescope spatial, Euclid. C’est vraiment un détecteur d’énergie noire », a noté René Laureijs.

Haut de quinze pieds (4,7 mètres) et presque aussi large, Euclid arbore un télescope de 1,2 mètre (4 pieds) et deux instruments scientifiques capables d’observer le cosmos à la fois dans la lumière visible et dans le proche infrarouge. Un énorme pare-soleil est conçu pour maintenir les systèmes sensibles à des températures correctement glaciales.

La NASA, qui a contribué aux détecteurs infrarouges d’Euclid, a sa propre mission à venir pour mieux comprendre l’énergie noire et la matière noire : le télescope spatial romain dont le lancement est prévu en 2027. Le télescope américano-européen Webb peut également se joindre à cette quête, ont déclaré des responsables.

Euclid devait être lancé sur une fusée russe depuis la Guyane française en Amérique du Sud, le principal port spatial d’Europe. Les agences spatiales européenne et russe ont rompu leurs liens après l’invasion de l’Ukraine l’année dernière, et le télescope est passé à un trajet SpaceX depuis Cap Canaveral. Selon le chef de projet Giuseppe Racca, attendre la fusée européenne Ariane de prochaine génération, qui n’a pas encore volé, aurait signifié un retard de plus de deux ans.

Marcia Dunn, Associated Press