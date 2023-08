Lancement d’un site Web sur la « commercialisation ordonnée » pour les pomiculteurs de la Colombie-Britannique

Un nouveau site Web a été lancé pour informer et mobiliser les pomiculteurs commerciaux de la Colombie-Britannique sur le potentiel de la « commercialisation ordonnée ».

Le nouveau site Web, AppleOrderlyMarketingForum.wordpress.com, a été développé par le Orderly Marketing Project Management Committee, un comité bénévole de producteurs et de représentants de l’industrie. Il explore l’idée d’une commercialisation ordonnée des pommes de la Colombie-Britannique.

Le site a été développé alors que de nombreux pomiculteurs signalent qu’ils ont été confrontés à des difficultés financières importantes, comme en témoignent les faibles rendements continus, une assise territoriale en diminution et une part de marché réduite, même en Colombie-Britannique.

Les fruiticulteurs et d’autres partenaires de l’industrie de la pomme ont commencé à envisager plusieurs idées pour aider à rétablir la stabilité financière de la pomiculture.

« La commercialisation ordonnée est simplement une façon de décrire comment les pomiculteurs de la Colombie-Britannique peuvent obtenir de meilleurs résultats – par exemple, en marketing et en promotion – en travaillant ensemble plutôt que séparément », a déclaré Glen Lucas, directeur général de la BC Fruit Growers’ Association.

« Le but de ce nouveau site Web est simplement de commencer à partager des informations sur ce qu’est le marketing ordonné. Et ce qu’il n’est pas. Les producteurs commenceront à recevoir plus d’informations au cours des prochains mois, et nous les encourageons à s’informer et à participer à la discussion. »

En 2021, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique a publié The Path Forward: A Blueprint for BC’s Tree Fruit Industry, qui contenait un ensemble de recommandations conçues pour aider l’industrie.

Depuis lors, le Groupe consultatif sur la stabilisation de l’industrie des arbres fruitiers a commencé à se pencher sur une série de questions, dont la commercialisation.

Avec l’aide de la BC Investment Agriculture Foundation, des économistes agricoles ont été retenus pour examiner la commercialisation des pommes de la Colombie-Britannique et le potentiel d’une approche plus unie. Les résultats de ce travail seront mis à la disposition des producteurs au fur et à mesure de son achèvement.

« Nous demandons aux producteurs de s’impliquer. Consultez le site Web, rencontrez d’autres producteurs pour discuter de cette idée et posez beaucoup de questions », a déclaré Lucas.

Plus d’informations seront ajoutées au site Web en fonction des commentaires des producteurs de fruits.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected].

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AgricultureActualités