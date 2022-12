Lancement d’un satellite pour cartographier les océans, les lacs et les rivières du monde

Un satellite américano-français qui cartographiera presque tous les océans, lacs et rivières du monde est monté en orbite vendredi.

Le lancement avant l’aube à bord d’une fusée SpaceX depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie a couronné une année très réussie pour la NASA.

Surnommé SWOT – abréviation de Surface Water and Ocean Topography – le satellite est plus que jamais nécessaire alors que le changement climatique aggrave les sécheresses, les inondations et l’érosion côtière, selon les scientifiques.

“Nous allons pouvoir voir des choses que nous ne pouvions tout simplement pas voir auparavant… et vraiment comprendre où se trouve l’eau à un moment donné”, a déclaré Benjamin Hamlington du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.

De la taille d’un SUV, le satellite mesurera la hauteur de l’eau sur plus de 90% de la surface de la Terre, permettant aux scientifiques de suivre le flux et d’identifier les zones potentielles à haut risque. Il étudiera également des millions de lacs ainsi que 1,3 million de miles (2,1 millions de kilomètres) de rivières, de la source à l’embouchure.

Le satellite émettra des impulsions radar vers la Terre, les signaux rebondissant pour être reçus par une paire d’antennes, une à chaque extrémité d’une perche de 33 pieds (10 mètres).

Il devrait être capable de distinguer les courants et les tourbillons de moins de 13 miles (21 kilomètres) de diamètre, ainsi que les zones de l’océan où fusionnent des masses d’eau de températures variables.

La flotte actuelle de la NASA, composée de près de 30 satellites d’observation de la Terre, ne peut pas distinguer d’aussi légères caractéristiques. Et bien que ces satellites plus anciens puissent cartographier l’étendue des lacs et des rivières, leurs mesures ne sont pas aussi détaillées, a déclaré Tamlin Pavelsky de l’Université de Caroline du Nord, qui fait partie de la mission.

Peut-être plus important encore, le satellite révélera l’emplacement et la vitesse de l’élévation du niveau de la mer et le déplacement des côtes, essentiels pour sauver des vies et des biens. Il couvrira le globe entre l’Arctique et l’Antarctique au moins une fois toutes les trois semaines, car il orbite à plus de 890 kilomètres d’altitude. La mission devrait durer trois ans.

La NASA et l’Agence spatiale française ont collaboré sur le projet de 1,2 milliard de dollars, avec la participation de la Grande-Bretagne et du Canada.

C’est la dernière étape importante cette année pour la NASA. Parmi les autres points forts : des clichés glamour de l’univers du nouveau télescope spatial Webb ; le coup mortel du vaisseau spatial Dart dans un astéroïde lors du premier test de défense planétaire; et le récent retour de la capsule Orion de la lune après un vol d’essai.

