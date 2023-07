Lancement d’un portail pour aider les déposants 10 Crore Sahara à obtenir un remboursement

Le portail de remboursement CRCS-Sahara a été lancé aujourd’hui, apportant un soulagement tant attendu à pas moins de 10 millions de personnes. Le portail facilitera le processus de remboursement de l’argent que les déposants ont placé dans quatre sociétés coopératives du groupe Sahara,

« Le processus de restitution de l’argent des déposants, qui était bloqué dans quatre sociétés coopératives du groupe Sahara, a commencé avec le lancement du portail de remboursement du Sahara », a déclaré le ministre de l’Union Amit Shah lors du lancement du portail de remboursement.

Amit Shah a déclaré qu’au départ, 10 000 roupies seront restituées aux investisseurs à titre d’essai. Progressivement, le montant du remboursement pourra être augmenté si l’essai réussit.

Jusqu’à 1,7 crore d’investisseurs peuvent s’inscrire sur le portail de remboursement et réclamer jusqu’à Rs 10 000 dans la première phase. Selon M. Shah, il y a 4 crore déposants qui sont éligibles pour obtenir jusqu’à Rs 10 000.

M. Shah a assuré aux déposants du Sahara que leur argent est en sécurité et qu’ils recevront un remboursement dans les 45 jours suivant leur inscription sur le portail de remboursement CRCS-Sahara.

Comment fonctionnera le portail ?

Le portail de remboursement CRCS-Sahara fonctionnera en reliant votre numéro Aadhaar à votre numéro de téléphone portable et à votre compte bancaire. Vous devrez également fournir les détails du reçu. Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez télécharger un formulaire, le remplir et le télécharger à nouveau sur le portail. Le processus de remboursement commencera alors.

Combien de temps faudra-t-il pour obtenir un remboursement ?

M. Shah a déclaré que l’argent serait déposé sur le compte bancaire du demandeur dans les 45 jours. Le ministre de l’Intérieur a exhorté à utiliser les services numériques des centres de services communs (CSC) en cas de confusion.

Que fera le portail de remboursement CRCS Sahara ?

Le Portail de Remboursement CRCS-Sahara a pour but de protéger les intérêts des membres des coopératives. Le portail aidera à traiter les véritables réclamations des déposants qui ont investi de l’argent dans les sociétés coopératives du groupe Sahara, à savoir – Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd, Humara India Credit Cooperative Society Ltd et Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.

Quelle était l’ordonnance de la Cour suprême?

Dans son ordonnance datée du 29 mars 2023, la Cour suprême a déclaré que 5 000 crores de roupies seraient transférés du « compte de remboursement Sahara-SEBI » au registraire central des sociétés coopératives (CRCS) pour décaissement contre les cotisations légitimes des véritables déposants du Sahara Groupement des sociétés coopératives.