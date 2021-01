Amazon et le transporteur indien Airtel ont annoncé un nouveau plan mobile uniquement pour les clients prépayés appelé Amazon Prime Video Mobile Edition (PVME). Le service d’abonnement commence à 89 INR (1,22 USD) par utilisateur unique et offre un accès au contenu en définition standard (SD) pendant 28 jours avec 6 Go de données mobiles regroupées dans l’abonnement. De plus, Amazon propose un essai gratuit d’un mois pour PVME.

Annonce du premier lancement mondial de Prime Video Mobile Edition en Inde! Accès mobile uniquement à tous les Amazon Originals, films et émissions. Mobile Edition (ME) sera disponible à partir d’aujourd’hui pour @airtelindia clients prépayés! Ceci est Prime Video conçu pour MOI. #PrimeVideoME pic.twitter.com/fKjv46IyZL – amazon prime vidéo IN (@PrimeVideoIN) 13 janvier 2021

Avec ses stratégies de prix agressives, l’objectif d’Amazon avec les nouveaux abonnements Prime Video est d’attirer une plus grande base de clients indiens dans son écosystème qui comprend également Prime Music, Prime Reading, du contenu gratuit dans le jeu pour les titres de jeu populaires ainsi qu’une livraison gratuite illimitée. .

En tant que deuxième plus grand marché Internet, l’Inde est un terrain de jeu majeur pour tous les principaux fournisseurs de services d’abonnement. En juillet 2019, Netflix a lancé un plan similaire pour mobile uniquement qui commence à 199 INR (2,72 USD) par mois.