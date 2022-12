Lancement d’un nouveau programme ADHD DTx basé sur le jeu à Singapour

La startup technologique singapourienne Neeuro et l’Institut de la santé mentale ont dévoilé leur programme de formation à l’attention à domicile.

DE QUOI S’AGIT-IL

Le programme thérapeutique numérique appelé Cogo cherche à résoudre l’inattention chez les enfants âgés de 6 à 12 ans grâce à un jeu guidé de 24 séances qui est associé au bandeau SenzeBand 2 EEG de Neeuro. Il a été développé sur la base de la technologie Brain-Computer Interface de Neeuro.

Selon un communiqué de presse, le but du jeu mobile est de déplacer un personnage dans un labyrinthe. Mais contrairement à la plupart des jeux où les utilisateurs contrôlent les personnages à l’aide d’une manette de jeu ou d’un écran tactile, les personnages de Cogo ne peuvent être contrôlés que par des ondes cérébrales.

Son bandeau jumelé dispose de sept capteurs EEG avec quatre canaux de données individuels pour suivre les ondes cérébrales des utilisateurs. Ceux-ci sont ensuite transmis en temps réel via Bluetooth et sont capturés et interprétés par des algorithmes d’IA, dont la lecture est ensuite utilisée pour piloter des défis dans le jeu.

Ce programme d’intervention non invasif avait été testé dans un essai clinique randomisé à grande échelle soutenu par le National Medical Research Council. Suite à la publication de ses conclusions en 2019, un l’exécution pilote du programme a été lancée pour 20 enfants âgés de 6 à 12 ans qui étaient traités pour le TDAH à l’IMH.

Neeuro a déclaré que sur la base des résultats cliniques, la session optimale et recommandée est de deux à trois fois par semaine pendant 30 minutes par session, et sur une période de deux à trois mois pour un total de 24 sessions pour obtenir les meilleurs résultats.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Chaque année, l’IMH voit environ 800 enfants et adolescents singapouriens atteints de TDAH, un trouble neurodéveloppemental qui touche jusqu’à 7 % des enfants dans le monde.

La prise en charge actuelle du TDAH comprend des médicaments et des interventions comportementales. Un programme BCI est désormais également proposé à l’institut en tant qu’option de traitement à domicile supplémentaire pour remédier aux limites du traitement de base.

APERÇU DU MARCHÉ

Un acteur majeur dans l’espace ADHD DTx, Akili Interactive, est récemment devenue publique aux États-Unis via une fusion SPAC. Il propose le EndeavorRx approuvé par la FDA, un DTx actuellement approuvé pour les enfants âgés de 8 à 12 ans. La société s’efforce maintenant de faire approuver le produit au Japon.

Sumitomo Dainippon Pharma du Japon a également récemment quitté le navire dans l’espace DTx de la santé mentale. L’année dernière, il a annoncé son partenariat avec la société américaine de santé comportementale BehaVR pour développer des DTx sur ordonnance pour le traitement des principaux troubles de santé mentale, notamment le trouble d’anxiété sociale, le trouble d’anxiété généralisée et le trouble dépressif majeur.

Il a été prévu que le marché mondial du DTx atteindra 13,8 milliards de dollars en valeur d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 21 % à partir de 2019.

ENREGISTREMENT

“En cette ère numérique, les jeunes parents sont avertis et recherchent des aides numériques qui peuvent aider leurs enfants à améliorer leur bien-être. [ADHD] est l’une des conditions les plus courantes que nous voyons chez les jeunes patients, et la première ligne de traitement serait une thérapie de gestion du comportement où ils apprennent des stratégies pour les aider à mieux faire face. Bien qu’une aide professionnelle puisse être nécessaire pour certains enfants, d’autres peuvent bénéficier d’une intervention à domicile comme le programme Cogo », a déclaré le Dr Lim Choon Guan, consultant principal et chef adjoint du Département de psychiatrie du développement à l’IMH.

Le Dr Guan a déclaré qu’ils pourraient proposer le programme Cogo comme option de formation complémentaire pour les enfants atteints de TDAH léger à modéré.

“Outre la commodité de pouvoir faire cette thérapie à la maison et la plupart étant en mesure de voir une meilleure concentration, je pense que les jeunes enfants trouveront également le jeu amusant”, a-t-il ajouté.