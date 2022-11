Lancement d’un nouveau financement de diversification économique pour les collectivités rurales de la Colombie-Britannique qui dépendent de la forêt

Les collectivités rurales de la Colombie-Britannique, les Premières nations et les organismes sans but lucratif qui cherchent à renforcer et à diversifier leur économie auront accès à une nouvelle source de financement provincial au cours de la prochaine année.

Annoncé lundi 14 novembre, le programme de diversification économique et d’infrastructures rurales fournira jusqu’à 33 millions de dollars aux demandeurs de financement, à compter de mardi et jusqu’à la fin de 2023.

Il y aura trois façons d’accéder au financement, selon la taille de la communauté et l’orientation des ressources.

Ceux qui ont une population de 25 000 habitants ou moins peuvent demander jusqu’à 1 million de dollars, tandis que les communautés de 2 500 habitants ou moins peuvent accéder à jusqu’à 100 000 dollars. Ils devront chacun présenter des projets visant à rendre leurs économies locales plus résilientes pour l’avenir. Ce financement sera également ouvert aux organismes locaux sans but lucratif.

Les communautés dépendantes de la forêt engagées dans la transition et la diversification de leurs économies peuvent demander jusqu’à 500 000 $. Cela devrait coïncider avec l’abandon par la province de l’exploitation des forêts anciennes.

Le financement sera approuvé en deux tours, les candidatures pour le premier tour s’ouvrant mardi et pour le second au printemps 2023.

Colombie-BritanniqueéconomieCanada rural