Lancement d’un nouveau dispositif pour prévenir les décès par surdose dans les logements avec services de soutien en Colombie-Britannique

Lorsque Jamie Sinclair a réalisé que le personnel n’avait pas vu Joy Phelps depuis 24 heures, elle ne s’inquiétait pas pour le résident de l’hôtel à occupation simple (SRO) qu’elle gérait.

Phelps était un travailleur de la réduction des méfaits qui avait sauvé des centaines de vies dans le Downtown Eastside de Vancouver et « utilisé intelligemment », selon Sinclair.

Mais lorsqu’elle a frappé à la porte de Phelps en novembre 2021, personne n’a répondu.

Comme des dizaines de résidents que Sinclair avait déjà contrôlés, Phelps était mort d’une overdose.

« Peu importe le nombre de fois que vous la traversez … lorsque vous ouvrez cette porte et que vous trouvez quelqu’un qui vous tient à cœur et que vous savez qu’il est mort seul d’un empoisonnement à la drogue », a déclaré Sinclair, qui a elle-même souffert de dépendance.

« C’était horrible. »

Deux ans plus tard, Sinclair est le fer de lance du lancement de LifeguardLite, un nouvel appareil installé dans plus de 2 000 SRO et unités de logement avec services de soutien à travers la Colombie-Britannique dans le but de sauver des vies pendant l’escalade de la crise des drogues toxiques dans la province.

Jamie Sinclair, responsable du logement avec services de soutien chez Lifeguard Digital Health, montre comment un appareil alerte le personnel de l’immeuble lorsque quelqu’un ne désactive pas une alarme à temps et peut faire une surdose à Metson Rooms à Vancouver le 28 juin 2023. (Murray Titus/CBC)

Avant de consommer de la drogue, les résidents peuvent régler une minuterie de une à six minutes sur de nouvelles boîtes murales conçues et fabriquées par l’entreprise locale Lifeguard Digital Health.

Lorsqu’il s’éteint, les résidents peuvent soit prolonger la minuterie d’une minute à la fois, soit appuyer sur le bouton « Je vais bien » pour le désactiver.

Si le résident ne répond pas à temps, LifeguardLite déclenche une alarme sonore et envoie une alerte au personnel de l’immeuble pour qu’il aille voir le résident.

Si personne ne désactive l’alarme après vérification, l’appareil appelle directement le 911, informant automatiquement les premiers intervenants de l’emplacement exact de l’alarme.

Plus de 12 000 personnes en Colombie-Britannique ont été tuées par des drogues toxiques depuis 2016, et environ un quart d’entre elles sont décédées dans des refuges, des SRO, des hôtels ou des logements supervisés, selon le service des coroners de la Colombie-Britannique.

Soixante et un pour cent des personnes décédées depuis le début de la pandémie de COVID-19 consommaient seules, le service trouvé en 2022.

Sinclair a travaillé avec les résidents et la PHS Community Services Society pour développer et tester l’appareil, et forme maintenant les résidents et le personnel sur la façon de l’utiliser lorsque de nouvelles unités sont installées.

« Je crois à 10 000% que si Joy avait eu ça dans sa chambre, elle ne serait pas morte », a déclaré Sinclair.

Il y a actuellement 1 400 unités installées dans les bâtiments des services communautaires PHS à Vancouver et à Victoria, et des centaines d’autres dans plus d’une douzaine de bâtiments sur l’île de Vancouver et à l’intérieur, a déclaré Sinclair.

‘Tranquillité d’esprit’

Les appareils fonctionnent de la même manière que ceux de Lifeguard application de prévention des surdoses basée sur le téléphonequi a sauvé 69 vies depuis 2020, selon BC Emergency Health Services.

Mais l’application ne peut pas aider les personnes à faible revenu dans les logements sociaux qui n’ont pas les moyens d’acheter un smartphone, ont souligné certains défenseurs des toxicomanes.

L’application gratuite Lifeguard sert d’enregistrement numérique, obligeant les toxicomanes à répondre à certains intervalles de temps afin de montrer qu’ils vont bien. (Santé numérique sauveteur)

Julie Roberts, directrice exécutive de Community Builders à but non lucratif, affirme que les appareils muraux offrent plus d’intimité et d’autonomie aux résidents qui choisissent de les utiliser seuls.

L’exploitant de logements gère environ 800 unités de refuges et de logements avec services de soutien en Colombie-Britannique

« Je ne pense pas qu’un mois se soit écoulé sans que nous n’ayons perdu un de nos résidents à la suite d’une mort par overdose », a déclaré Roberts.

Au site de logement avec services de soutien de son organisation, Metson Rooms au centre-ville de Vancouver, huit appareils ont été installés et utilisés par les résidents, mais aucun n’a encore débouché sur un appel au 911.

« Nous sauvons la vie des gens et c’est la tranquillité d’esprit pour le personnel et les résidents », a déclaré Roberts.

Les appareils peuvent également surveiller lorsqu’une pièce devient trop chaude et alerter les résidents si l’alarme incendie du bâtiment se déclenche ou s’ils doivent évacuer.

Huit appareils LifeguardLite ont été installés dans les salles Metson du centre-ville de Vancouver, photographiées ici le 28 juin 2023. (Murray Titus/CBC)

Roberts espère obtenir un financement pour les appareils, qui coûtent en moyenne 350 $ chacun, dans tous les bâtiments de son organisation.

Un porte-parole du ministère de la Santé mentale et des Dépendances a déclaré que BC Housing était au courant du dispositif LifeguardLite, mais n’a pas répondu si la province prévoyait de financer son installation dans tous les logements sociaux.

BC Housing « travaille en étroite collaboration avec des partenaires pour déterminer l’applicabilité potentielle dans leurs projets, y compris les sites de logement avec services de soutien », a écrit le porte-parole.

Roberts et Sinclair ont tous deux souligné que l’appareil n’est qu’un outil pour sauver des vies alors que l’approvisionnement en médicaments non réglementé devient de plus en plus toxique et imprévisible.

Mais ils disent que les données qu’ils recueillent sur les alarmes qui se déclenchent et les appels au 911 ne saisissent pas tout l’impact du projet.

« Je fais ça pour chaque personne que j’ai perdue, parce que chaque fois que ce bouton est pressé et que quelqu’un ne meurt pas, c’est un membre de la famille qui n’a pas à recevoir cet appel téléphonique, c’est un membre du personnel qui n’a pas à se tenir à cette porte et à appeler le coroner », a déclaré Sinclair.