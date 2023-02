Lancement d’un livre, une communauté 2023 – Shaw Local

Rejoignez-nous et profitez d’événements et d’activités pour les résidents de tous âges pendant One Book, One Community. Nous remercions les Amis de la Bibliothèque publique de Genève et la Fondation Bibliothèque de Genève pour leurs généreux parrainages.

Les livres de cette année sont :

Pour les adultes : « Des créatures remarquablement brillantes » de Shelby Van Pelt

Pour les enfants : « The One and Only Ivan » de Katherine Applegate

Ne manquez pas notre One Book, One Community Grand Finale – une conversation avec Van Pelt sur son processus d’écriture, ses personnages et plus encore – de 13 h 30 à 15 h le dimanche 12 mars. “Remarkably Bright Creatures” est son premier roman, qui “The Today Show” sélectionné comme choix “Lire avec Jenna” en 2022. Réservez votre place à gpld.org.

La collecte de fonds Wine, Cheese & Trees aura lieu le 25 février et nous sommes ravis de nous associer au Comité des ressources naturelles de Genève, à la Fondation du district du parc de Genève et à la Fondation de la bibliothèque de Genève pour du bon vin, de la musique, une vente aux enchères en direct et plus encore. La bibliothèque accueille l’événement de cette année, qui recueille des fonds pour planter plus d’arbres à Genève. Procurez-vous vos billets sur https://wct-263311.square.site/.

Le bibliothécaire recommande

La bibliothécaire Kylie Peters recommande « Starfish » de Lisa Fipps. C’est un roman en vers qui met en lumière les douloureuses réalités du fat shaming et encourage les lecteurs qui se sont déjà sentis jugés ou harcelés pour leur corps ou leur identité. Ce conte édifiant et inspirant pour les élèves de la 3e à la 8e année plaira aux lecteurs d’Ellie, qui apprend à être une “étoile de mer” en s’étendant largement et en prenant fièrement de l’espace.

• Christine Lazaris est directrice exécutive de la Bibliothèque publique de Genève. La colonne “Au-delà des étagères” est diffusée le troisième jeudi de chaque mois. Les commentaires peuvent être envoyés à éditorial@kcchronicle.com.