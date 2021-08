Lancement d’un essai de vaccin Covid pour les femmes enceintes après des craintes pour les futures mamans à l’hôpital

Des CENTAINES de femmes enceintes ont été invitées à se manifester pour participer à un essai de vaccin contre le Covid.

Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé qu’il investirait 7,5 millions de livres sterling dans l’étude qui aidera à déterminer le meilleur écart entre les jabs pour les femmes enceintes.

Un nouvel essai a été lancé dans 13 sites à travers le pays pour aider à déterminer le meilleur écart entre les injections pour les femmes enceintes Crédit : Getty

Les données montrent que les vaccins sont à la fois très sûrs et efficaces pour les femmes enceintes et les futures mamans ont été invitées à se manifester pour leurs vaccins.

Environ 98% des femmes qui se sont retrouvées à l’hôpital avec le virus n’ont pas été piquées.

L’étude Preg-CoV sera dirigée par une équipe de St George’s, Université de Londres et fournira des données vitales sur la réponse immunitaire à la vaccination à différents intervalles de dose – soit de quatre à six semaines ou de huit à 12 semaines.

L’essai impliquera 600 femmes enceintes et elles recevront des jabs dont l’utilisation a déjà été approuvée – le Pfizer/BioNTech et le Moderna jab.

Les femmes entre 18 et 44 ans peuvent s’inscrire ici et devront être enceintes entre 13 et 34 semaines le jour de la vaccination.

Pour participer, les femmes ne pourront pas avoir de problèmes de santé sous-jacents.

Ils devront assister à neuf réunions au total et auront également un numéro qu’ils pourront appeler 24 heures sur 24 s’ils ont besoin d’aide ou de soutien.

Des échantillons de sang des participants seront prélevés, ainsi qu’un échantillon de sang de leurs nouveau-nés.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Des échantillons seront également prélevés sur le lait maternel.

Ces échantillons aideront les scientifiques à mieux comprendre comment les vaccins protègent à la fois la maman et le bébé.

Les données complètes de l’essai devraient être publiées à la fin de l’année et les femmes recevront des injections plus tard ce mois-ci.

Investigateur en chef et professeur de maladies infectieuses pédiatriques à St George’s, Université de Londres, le professeur Paul Heath a déclaré : « Des dizaines de milliers de femmes enceintes ont maintenant été vaccinées aux États-Unis et au Royaume-Uni sans aucun problème de sécurité signalé, mais nous manquons toujours de solides , données d’essais cliniques prospectifs sur les vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes.

Les 13 hôpitaux où vous pouvez participer à l’essai Voici la liste des 13 lieux qui participent à l’étude Preg-CoV Fiducie de la Fondation NHS des hôpitaux universitaires de St George Hôpital universitaire de Southampton NHS Foundation Trust Hôpital St Michael, Hôpitaux universitaires Bristol et Weston NHS Foundation Trust Fiducie de la Fondation NHS pour les femmes de Liverpool Hôpital général de Leeds, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust Hôpital St. Helier, Epsom et Hôpitaux universitaires St Helier NHS Trust Hôpital Hammersmith, Imperial College Healthcare NHS Trust Hôpital Princess Royal, Hôpital Shrewsbury et Telford NHS Trust Trust Royal Free NHS Foundation La fiducie NHS des hôpitaux royaux de Cornwall Hôpital Royal Preston, Hôpitaux universitaires du Lancashire NHS Foundation Trust Fiducie de la Fondation NHS de l’Université de Manchester Hôpital Heartlands de Birmingham, Hôpitaux universitaires Birmingham NHS Foundation Trust

« Cela inclut le meilleur calendrier à utiliser pour les protéger au maximum contre Covid-19.

« Nous sommes extrêmement heureux de commencer l’essai Preg-CoV, qui vise à combler ces lacunes dans nos connaissances et informera finalement les recommandations politiques sur l’utilisation optimale des vaccins Covd-19 pendant la grossesse. »

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 46,8 millions de Britanniques ont reçu un coup Covid, dont 38,4 millions en ont également eu un deuxième.

Les vaccins ont été salués comme le moyen de sortir de la pandémie et bien qu’aucun vaccin ne soit efficace à 100%, il a été prouvé que les vaccins réduisent le risque de maladie grave.

Une analyse de PHE et de l’Université de Cambridge suggère également que les vaccins ont jusqu’à présent évité plus de 52 600 hospitalisations, environ 22 millions d’infections et plus de 60 000 décès rien qu’en Angleterre.

Il y aura 13 sites à travers le pays où les femmes pourront se rendre pour participer à l’essai et les personnes de toutes origines ethniques ont été encouragées à postuler.

Le Dr Pat O’Brien, vice-président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, a déclaré que davantage de recherches sont nécessaires pour surveiller et comprendre comment les femmes enceintes réagissent aux vaccins.

« Nous encourageons toutes les femmes enceintes à se faire vacciner, car la protection qu’il offre contre Covid-19 à la mère et au bébé l’emporte sur les risques.

« Nous voyons plus de femmes enceintes admises à l’hôpital avec Covid-19, et nous savons que la variante Delta provoque une maladie grave chez plus de femmes enceintes que les souches précédentes du virus.

« Nous espérons que cette recherche aidera à gagner la confiance des femmes enceintes que la recommandation de vaccination pendant la grossesse est basée sur des preuves solides », a ajouté le Dr O’Brien.