Lancement du ZTE Nubia Red Magic 6R prévu le 27 mai

Un nouveau téléphone de jeu de nubia, appelé Red Magic 6R, sera présenté le 27 mai. L’annonce est apparue sur Weibo, et c’est la première fois que nubia va sortir un modèle R.

Les rumeurs suggèrent qu’il s’agit du smartphone nubia NX666J qui a été certifié sur TENAA en avril. Un rapide coup d’œil révèle que le téléphone n’a pas l’esthétique de jeu agressive, mais offre toujours beaucoup de puissance comme un chipset Snapdragon 888, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et au moins un appareil photo 64MP.

Le même appareil a également été certifié à 3C avec une charge rapide de 55W pour sa batterie de 4100 mAh, ce qui est loin d’être aussi impressionnant que le 120W dans la version chinoise du nubia Red Magic 6 Pro.

Nous nous attendons à ce que ce téléphone soit une alternative abordable aux produits phares, étant donné que la nubie a choisi la lettre R, qui est un pas en arrière par rapport à S – la lettre marquant les mises à jour des téléphones phares Red Magic au cours des deux dernières années.

La source (en chinois) | Passant par