Lancement du ZTE Axon 30 avec caméra UD de deuxième génération le 22 juillet

La semaine dernière, le fabricant d’écrans chinois Visionnox a dévoilé sa caméra sous-écran de deuxième génération qui devrait faire ses débuts sur le ZTE Axon 30 et maintenant le pronostiqueur Station de discussion numérique laisse entendre que le téléphone pourrait être annoncé le 22 juillet. L’information provient d’une vidéo partagée par le président de ZTE, Ni Fei, qui a révélé que la société envisageait de lancer un tout nouvel appareil dans le mois à venir.

Visionox InV voir le concept d’affichage Pro

Plus tôt cette année, ZTE a lancé ses Axon 30 Pro et Axon 30 Ultra, tous deux arrivés avec des écrans perforés. Cela laisse l’Axon 30 vanille perpétuer l’héritage de l’Axon 20 et de sa caméra UD. Selon les nouvelles informations, ZTE est prêt à annoncer son nouveau téléphone avec l’écran InV see Pro de Visionox, qui présente un nouvel arrangement de pixels amélioré pour une meilleure clarté et moins de buée sur la caméra selfie intégrée.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois) | Passant par