Lancement du Xiaomi Pad 6 en Inde la semaine prochaine

Xiaomi a annoncé ses tablettes Android de la série Pad 6 en avril, composées du Xiaomi Pad 6 et du Pad 6 Pro et nous obtenons maintenant la confirmation que le premier doit être lancé en Inde. Xiaomi présentera la tablette Pad 6 le mardi 13 juin.







Lancement du Xiaomi Pad 6 le 13 juin en Inde

Xiaomi Pad 6 apporte un écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 1800 x 2880 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran offre un large rapport d’aspect 16:10 et dispose d’une protection Gorilla Glass 3. La tablette est équipée du SoC Snapdragon 870 de Qualcomm tout comme le Pad 5 Pro et d’une batterie de 8 840 mAh avec une charge de 33 W. Il reste à voir quelles configurations de RAM et de stockage seront disponibles en Inde et leurs prix de détail.

Source