Lancement du vivo Y53s 5G avec un écran Snapdragon 480 et 90 Hz

Le vivo Y53 est sorti en mars 2017, et aujourd’hui, la société vient de lancer le Y53s 5G sur le marché chinois. Nous sommes un peu déconcertés par le choix du nom ici, cela ne peut en aucun cas être un successeur direct d’un téléphone d’il y a quatre ans, alors pourquoi ne pas utiliser d’autres numéros ?

Hélas, c’est ce que c’est. Oh, qu’est-ce que c’est, demandez-vous? Très probablement, un successeur direct des Y52 de l’année dernière en fait.

Le vivo Y53s 5G est un nouveau smartphone doté d’un écran tactile LCD FHD + IPS de 6,58 pouces 90 Hz, du chipset Snapdragon 480 5G à la barre, aidé par 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage intégré, et une double caméra arrière configuration avec un vivaneau principal de 64 MP et un objectif macro qui prend en charge la mise au point à 4 cm.

Sur le devant, vous obtenez un tireur selfie de 8 MP. Le combiné mesure 163,95 x 75,3 x 8,5 mm et pèse 189 g. Le capteur d’empreintes digitales est monté sur le côté et intégré au bouton d’alimentation. Garder les lumières allumées est une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W. Le Y53s 5G exécute OriginOS 1.0 basé sur Android 11.

Il est au prix de 1 799 CNY (environ 281 $ ou 230 €) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que si vous avez besoin du double de l’espace interne, vous devrez payer 1 999 CNY (312 $ ou 256 €). Le téléphone est déjà en pré-commande en Chine et sera disponible le 11 juin.

