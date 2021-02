Vivo a actualisé sa gamme Vivo S7 avec le nouveau smartphone Vivo S7t 5G. L’appareil ressemble au Vivo S7 original sorti en Chine en août 2020. Le nouveau Vivo S7t 5G est livré avec deux caméras frontales similaires au modèle régulier. D’autres caractéristiques notables du dernier smartphone Vivo 5G incluent le SoC MediaTek Dimensity 820 au lieu du SoC Snapdragon 765G présent dans le Vivo S7. Il est également livré avec une configuration de triple caméra arrière.

Actuellement, le smartphone Vivo S7t 5G est disponible en Chine dans un modèle de stockage unique de 8 Go de RAM + 128 Go pour 2698 CNY (environ 30 500 Rs). Il est disponible dans les options de couleur Black et Monet Diffuse, et les clients peuvent acheter le smartphone dans la boutique Vivo China. Le Vivo S7 reste indisponible en Inde et le lancement du Vivo S7t 5G en Inde semble également incertain.

En termes de fonctionnalités, le Vivo S7t arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,44 pouces (1080×2400 pixels) avec un rapport écran / corps de 91,2% et une densité de pixels de 408ppi. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Dimensity 820 associé à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.1 non extensible. Le smartphone prend également en charge les cartes double SIM (Nano) fonctionnant sur OriginOS 1.0 basé sur Android 11.

Le module triple caméra arrière est similaire à celui du Vivo S7, qui est un module de forme carrée. En revanche, la Vivo S7e lancée en novembre 2020 dispose d’un module de caméra arrière rectangulaire aligné verticalement. La configuration de la caméra arrière sur le Vivo S7t comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,89, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un capteur noir et blanc de 2 mégapixels avec un f / Ouverture de 2,4. À l’avant, il y a un capteur de 44 mégapixels avec une ouverture f / 2.0 et un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture d’objectif f / 2,28.

Les autres caractéristiques notables du Vivo S7t 5G incluent le Wi-Fi double bande, la 5G, le Bluetooth 5.1, le GPS et le scanner d’empreintes digitales intégré. Il est livré avec une batterie de 4000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W via le port USB Type-C.