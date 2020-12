Un nouveau smartphone de milieu de gamme a fait ses débuts en silence aujourd’hui – voici l’iQOO U3. L’appareil a été répertorié sur JD.com avec toutes ses spécifications, ses principales fonctionnalités, ses rendus, ses prix et même sa date de lancement.

Le téléphone est alimenté par un chipset Dimensity 800U, avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également un refroidissement liquide qui devrait garder les composants internes givrés même en cas de stress prolongé.

L’écran LCD de 6,58 pouces a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus pour la caméra selfie 20MP. Le scanner d’empreintes digitales est sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation.









Images promotionnelles du vivo iQOO U3

La conception de la caméra à l’arrière rappelle la série vivo X50 et la gamme vivo V20, mais en réalité, il existe un tireur principal de 48 MP, couplé à une came secondaire auxiliaire de 2 MP pour les informations de profondeur.

La batterie est impressionnante – capacité de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W et port USB-C.







vivo iQOO U3 avant et arrière

Les précommandes pour l’iQOO U3 commencent plus tard aujourd’hui, le 14 décembre. Le téléphone coûte CNY1 498 (230 $) ou CNY1 698 (260 $), selon la version de la RAM. L’iQOO U3 sera proposé en couleur noire ou en dégradé bleu, les premières unités devant arriver dans quatre jours – le 18 décembre.

La source (en chinois) | Via