Lancement du téléphone pliable Honor Magic Vs ce mois-ci

Honor a annoncé que son téléphone pliable de deuxième génération, le Honor Magic Vs, sera lancé en Chine le 23 novembre.

Le pliable succède rapidement au Honneur Magie V qui n’a été mis en vente en Chine qu’en janvier 2022.

Honor dit que l’événement de lancement du 23 novembre est en Chine, suggérant que, comme le Magic V original, il ne sera mis en vente que là-bas, mais nous pouvons espérer une version mondiale étant donné que Honor atteint son rythme sans être redevable à Huawei, son ancien maison mère.

Contrairement à Huawei, en Europe, les téléphones Honor sont livrés avec le Google Play Store et prennent en charge nativement les services mobiles Google pour des applications comme Uber.

Je suppose que le ‘Vs’ dans Magic Vs se prononce ‘vee es’ car il ressemble à une mise à jour de la version S du téléphone – comme l’iPhone 4S, disons – mais cela me donne envie de l’appeler le Honor Magic Versus, ce qui sonne assez cool.

Honor n’a partagé que l’image ci-dessus du téléphone, mais il ressemble en effet assez au Magic V original, qui a un écran OLED pliable intérieur de 7,9 pouces avec une seule caméra découpée en haut sur la moitié droite.

En regardant d’en haut comme le fait l’image de promotion, vous pouvez voir que le modèle en or a un positionnement de caméra similaire, mais il ne donne pas grand-chose d’autre.

Le Magic V est actuellement disponible en version argent, noir et cuir végétalien orange, donc cet or ressemble à une nouvelle teinte. Étant donné que le téléphone est une version « S », il est prudent de dire que les mises à jour pourraient être assez incrémentielles.

L’original Honor Magic V, qui n’est en vente qu’en Chine Honneur

Le Snapdragon 8 Gen 1 dans la première version devrait au moins voir une mise à niveau vers le 8+ Gen 1 plus économe en batterie, et bien que les caméras triples 50Mp aient l’air décentes, ces objectifs sont toujours un domaine à améliorer sur les modèles de téléphones mis à jour.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix des Honor Magic Vs – tous les détails sont promis lors de l’événement de lancement. La première version coûtait 9 999 ¥, soit environ 1 370 $ / 1 200 £ au moment de la rédaction. C’est très compétitif étant donné que le Samsung Galaxy Z Fold 4 coûte 1 799 $ / 1 649 £, mais si le Magic Vs arrive au Royaume-Uni, il coûtera sûrement plus cher que le prix converti.

Pourtant, je garde espoir pour un lancement européen du téléphone. Les téléphones pliables sont passionnants mais ont déjà rencontré un petit obstacle sur la route sans nouvelles fonctionnalités étonnantes. Samsung est le leader évident du marché, et nous avons besoin d’entreprises comme Honor pour maintenir la concurrence. Cela gardera les idées fraîches et, espérons-le, fera baisser le prix pour rendre ces nouveaux appareils passionnants plus abordables pour plus de gens.