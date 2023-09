Lancement du téléphone pliable Honor Magic V2 : spécifications, prix, détails

Honor a été vendu à un consortium d’investisseurs pour le séparer de Huawei après que ce dernier ait été frappé par un certain nombre de sanctions américaines qui l’ont coupé de l’accès à des technologies clés et écrasé son activité de smartphones, le faisant passer du statut de numéro un mondial à celui de Huawei. une très petite partie du marché global.

Le Honor Magic V2 sera mis en vente sur les marchés en Europe et ailleurs – mais pas aux États-Unis – au plus tard au premier trimestre 2024, a indiqué la société.

Honor détenait une part de marché de 5,2 % au deuxième trimestre de cette année, légèrement supérieure aux 4,9 % de la même période de l’année dernière, et reste un petit acteur sur le marché, selon IDC. La Chine représente près de 78 % des expéditions totales de smartphones d’Honor, ce qui met en évidence sa dépendance à l’égard de son marché intérieur.

Une partie de la stratégie de Honor visant à améliorer sa position mondiale consiste à lancer des téléphones haut de gamme à des prix compétitifs, en particulier sur les marchés européens matures comme le Royaume-Uni. Le Magic V2 en fait partie.

« Honor semble suivre le modèle de Huawei dans sa grande avancée réussie sur le marché mondial des smartphones avant que les actions américaines ne le fassent reculer, et vise un portefeuille largement haut de gamme mettant l’accent sur une technologie et des spécifications de premier ordre », a déclaré Simon Baker, directeur de La recherche sur les téléphones mobiles d’IDC en Europe, a déclaré à CNBC par e-mail.

« Cependant, Honor, désormais indépendant, le fait avec moins de ressources que Huawei. »

Cependant, Honor est confronté à un certain nombre de défis pour tenter de rivaliser dans le haut de gamme avec les géants Apple et Samsung, notamment en essayant d’améliorer la notoriété de sa marque.

« Apple et Samsung ont tous deux d’énormes avantages en termes d’échelle, de ressources de R&D (recherche et développement) et de poids marketing. Les nouveaux téléphones de Honor sont généralement très bien accueillis en tant que produits, mais il faut des années pour devenir un nom bien connu et respecté dans le secteur de la téléphonie. « , a ajouté Baker.