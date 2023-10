Lancement du téléphone JioBharat B1 4G avec prise en charge des paiements UPI | Actualités technologiques

JioBharat B1 est le dernier téléphone 4G économique de la société. (Source de l’image ; Amazon)

Reliance Jio a lancé son dernier téléphone multifonction 4G économique appelé « JioBharat B1 ». Le nouveau téléphone compatible Internet est le dernier ajout à la gamme existante de téléphones économiques de la société, comme la série Jio V2 et le K1 Karbonn.

Semblable à d’autres téléphones dans la fourchette de prix, le téléphone polyvalent arbore un écran de 2,4 pouces et prend également en charge les paiements UPI à l’aide de l’application JioPay préinstallée. Au dos, vous obtenez un îlot de caméra de type Google Pixel 8 avec un appareil photo numérique non spécifié et une torche LED. Jio affirme que la batterie de 2 000 mAh peut durer jusqu’à 343 heures en mode veille.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Selon la liste Amazon du téléphone, JioBharat B1 est préchargé avec des applications comme JioSaavn. Application radio FM et JioCinema et fonctionne sur la plateforme Threadx RTOS. Le téléphone prend en charge 23 langues indiennes, dont certains dialectes régionaux.

L’appareil pèse 110 grammes et est livré avec une prise casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD qui permet aux utilisateurs d’étendre le stockage jusqu’à 128 Go. Puisqu’il s’agit d’un téléphone multifonction économique, Jio semble avoir verrouillé l’opérateur, ce qui signifie que le téléphone ne fonctionnera pas avec d’autres cartes SIM à l’exception de Jio. Cependant, la société a précisé que si vous disposez d’une carte SIM Jio existante, elle fonctionnera avec le téléphone.

Les plus lus 1

Quand l’ancien chef de l’ISRO s’est vu dire de « se perdre » par le centre satellite de l’ISRO 2

Suhasini Maniratnam dit que les gens connaissent Aishwarya Rai uniquement comme une « beauté », mais elle la connaît comme une « vraie personne » : « Elle a tellement de qualités… » Voir plus

Le JioBharat B1 a un écran légèrement plus grand que le téléphone JioBharat. (Source de l’image : Jio)

Pour profiter de tous les avantages de JioBharat, il est recommandé aux consommateurs d’opter pour un plan de recharge de Rs 123 ou plus, car Rs 91 et Rs 75 vous empêcheront d’utiliser tous les services. Pour les non-initiés, le forfait Rs 123 propose des appels vocaux illimités et 500 Mo de données mobiles pendant 28 jours.

JioBharat B1 est actuellement disponible dans une variante de couleur – noir et peut être acheté sur le site officiel ou sur Amazon pour Rs 1 299. Si vous n’êtes pas un client Jio existant, la société offre gratuitement une carte SIM avec l’appareil.

Plus tôt cette année, la société a lancé JioBharat, une version plus abordable du JioBharat B1 qui présente un ensemble de fonctionnalités similaires mais dispose d’une batterie et d’un écran plus petits.