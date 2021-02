Motorola a actualisé sa gamme de smartphones Moto E6 avec le lancement du nouveau Motorola Moto E6i. Le nouvel appareil économique est alimenté par un SoC Unisoc Tiger SC9863A et fonctionne sous Android 10 (Go Edition) prêt à l’emploi. Les autres caractéristiques notables du Moto E6i incluent des caméras arrière doubles et une batterie de 3000 mAh.

Le Motorola E6i est actuellement disponible au Brésil pour 1099 BRL (option 2 Go + 32 Go), soit environ 15 000 Rs en Inde. Le smartphone est disponible en finition gris titane et rose via le site Web de Motorola Brésil. La société appartenant à Lenovo n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité mondiale. Actuellement, Motorola vend les Moto E6 en Inde pour 7 999 roupies. Son successeur, le Moto E7 Plus est disponible dans le pays au prix de Rs 9 999 pour l’option de stockage 4 Go + 64 Go.

En termes de design, le Motorola Moto E6i récemment lancé ressemble aux Motorola Moto E6 avec une encoche en forme de goutte d’eau et un module de caméra arrière en forme de pilule. Il dispose d’un écran HD + de 6,1 pouces avec des cadres étroits sur les côtés. Sous le capot, le téléphone contient le chipset Unisoc Tiger SC9863A associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. Il fonctionne sur Android 10 Go prêt à l’emploi, qui est une version atténuée d’Android 10. L’édition Go d’Android est limitée aux smartphones avec des spécifications d’entrée de gamme.

La configuration de la double caméra arrière sur le Motorola Moto E6i comprend un appareil photo principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un appareil photo secondaire de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a un appareil photo de 5 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 pour les selfies et les appels vidéo. Les autres fonctionnalités notables du smartphone incluent Bluetooth v4.2, Wi-Fi 802.11 b / g / n, GPS, Glonass et prise casque 3,5 mm. Comme mentionné, le téléphone Moto contient une batterie de 3000 mAh qui prend en charge une charge de 10 W via le port micro-USB. Enfin, le Motorola E6i pèse 160 grammes et mesure 8,5 mm d’épaisseur.