Lancement du tableau de bord des eaux usées sur la grippe H5

Eaux uséesSCAN, un système national de surveillance des eaux usées basé à l’Université de Stanford en partenariat avec l’Université Emory, a lancé aujourd’hui un Tableau de bord des eaux usées de la grippe aviaire H5 aujourd’hui, qui montre des détections dans une douzaine d’endroits, principalement au Texas et au Michigan.

Par ailleurs, le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a publié une proclamation de catastrophe pour le comté de Cherokee, dans la partie nord-ouest de l’État, à la suite d’une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène dans un élevage commercial de dindes.

Des eaux usées positives provenant principalement des États touchés

Le groupe WastewaterSCAN a développé une sonde H5 pour tester les eaux usées et récemment signalé des niveaux significatifs dans trois stations d’épuration situées dans des communautés où le virus H5N1 avait été détecté chez des bovins. Les scientifiques avaient également annoncé leur intention d’utiliser la sonde H5 pour tester des échantillons provenant des 190 sites WastewaterSCAN.

L’équipe a souligné que le test n’est pas spécifique au H5N1 et peut détecter les virus grippaux H5 faiblement pathogènes. En outre, ils ont averti que le test ne permet pas d’identifier l’espèce qui excrète le virus H5 ou sa source. Les détections pourraient provenir de rejets de transformation de produits laitiers ou d’autres animaux ou humains.

Les résultats des tests affichés sur le tableau de bord vont du 7 au 30 mai. La plupart des détections positives proviennent de sites du Michigan et du Texas, deux des États les plus durement touchés par les épidémies de H5N1 chez les vaches laitières. Quelques détections ont également été signalées sur un site de test dans l’Idaho, un autre État où le H5N1 a infecté des vaches laitières.

Cependant, le tableau de bord montre également quelques détections dans des États qui n’ont pas signalé le H5N1 chez les vaches laitières : l’Iowa et le Minnesota. Cependant, les deux États ont signalé de récentes épidémies de H5N1 chez la volaille commerciale. Le Minnesota a signalé des détections à trois endroits différents (Mankato, Red Wing et St. Cloud) et l’Iowa a signalé une détection à Marshalltown.

Déclaration de catastrophe dans l’Iowa

Le gouverneur Reynolds a annoncé hier la déclaration de catastrophe concernant la grippe aviaire hautement pathogène dans le comté de Cherokee, le même jour que le ministère de l’Agriculture et de la Gestion des terres de l’Iowa. signalé une épidémie dans un élevage commercial de dindes du comté.

En elle déclaration, Reynolds a déclaré que la proclamation de catastrophe permet aux ressources des agences d’État d’aider au suivi et à la surveillance, à la détection rapide, au confinement, à l’élimination et à la désinfection. Elle a également ajouté que la déclaration déroge aux règles applicables aux véhicules commerciaux qui répondent aux sites concernés.

Dans d’autres développements concernant la grippe aviaire :