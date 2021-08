Lancement du Starliner de Boeing pour la NASA : quand regarder

Pour le vaisseau spatial Starliner de Boeing, la NASA espère certainement que la deuxième fois sera le charme.

Boeing est l’une des deux sociétés que la NASA a embauchées pour emmener ses astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale. (SpaceX est l’autre, avec son vaisseau spatial Crew Dragon.)

Il y a deux ans, Boeing semblait être sur la bonne voie pour être le premier à être prêt à embarquer des astronautes.

À peu près tout ce qui restait était un vol de démonstration sans astronautes à bord, qui a été lancé en décembre 2019. De manière embarrassante, les choses ont mal tourné presque immédiatement, exposant un logiciel défectueux et évoquant les problèmes que la division aviation de Boeing avait avec le jet 737 Max, qui a conduit à une paire d’accidents mortels.

Non seulement Starliner n’était pas prêt pour les astronautes, mais il a fallu plus d’un an à Boeing pour analyser ce qui n’allait pas, réécrire son logiciel et valider que le vaisseau spatial serait digne de confiance. Vendredi, ils devraient réessayer. Voici ce que vous devez savoir.