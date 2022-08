Lancement du Sony Xperia 5 IV le 1er septembre

Sony organise un nouvel événement de lancement le 1er septembre où nous nous attendons à voir les débuts du Xperia 5 IV. L’événement devrait avoir lieu à partir de 16h00, heure du Japon / 9h00 CEST et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Sony Xperia.

Sony s’est associé à l’artiste Cat Burns qui a tourné et enregistré son dernier clip vidéo sur le « nouveau téléphone Xperia », bien qu’elle n’ait pas explicitement mentionné qu’il s’agit du Xperia 5 IV. Sur la base de rumeurs et d’une certification FCC plus récente, le Xperia 5 IV fera ses débuts avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et une configuration de caméra similaire au Xperia 5 III sortant avec trois capteurs 12MP. L’appareil devrait également apporter un écran OLED de 6 pouces et une recharge sans fil.