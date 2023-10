Lancement du smartphone pliable OnePlus Open aujourd’hui : comment diffuser en direct | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Lancement du smartphone pliable OnePlus Open aujourd’hui : comment diffuser en direct

OnePlus a déjà confirmé que l’Open dispose d’un nouveau système de charnière fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, avec seulement 69 composants. La société a également confirmé que l’appareil inclura un curseur d’alerte, une fonctionnalité essentielle sur les téléphones OnePlus.

Une image divulguée du OnePlus Open (Crédit image : Evan Blass)

OnePlus est prêt à dévoiler son premier smartphone pliable, le OnePlus Open, lors d’un événement de lancement organisé à Mumbai. L’événement débutera à 19h30 et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société.

Lors de l’événement « Open for Everything », l’entreprise présentera le discours d’ouverture, mettant en évidence diverses fonctionnalités et capacités du produit. Selon OnePlus, leur premier téléphone pliable « remet en question les normes conventionnelles » et « cherche à éliminer les compromis qui affectent souvent la plupart des appareils pliables ».

Selon les fuites, le OnePlus Open est basé sur le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le téléphone embarque jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. En plus de cela, la société affirme également que OnePlus Open offre la même « expérience rapide et fluide » que les appareils OnePlus précédents. OnePlus a déjà confirmé que l'Open dispose d'un nouveau système de charnière fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, avec seulement 69 composants. La société a également confirmé que l'appareil comprendra un curseur d'alerte, une fonctionnalité de base sur les téléphones OnePlus et qu'il sera livré avec des applications tierces hautement optimisées comme Facebook. Le smartphone devrait être lancé dans au moins deux variantes de couleurs et sera probablement également doté d'une sorte de protection contre la pénétration de l'eau. OnePlus partagera plus de détails sur le téléphone, y compris la date de vente et les détails des prix lors de l'événement de lancement. Vous pouvez également consulter notre blog en direct du OnePlus Open pour obtenir toutes les dernières mises à jour sur le premier pliable de l'entreprise.