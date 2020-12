Le fabricant finlandais de smartphones Nokia a lancé sa dernière offre budgétaire, le Nokia C1 Plus sur le marché européen en tant que smartphone d’entrée de gamme. Le Nokia C1 Plus fonctionne sur Android 10 Go Edition et a été lancé dans une seule configuration de RAM et de stockage. Le Nokia C1 Plus est censé offrir une durée de vie de la batterie d’une journée et a été au prix de 69 EUR (environ 6200 Rs) pour le seul modèle de stockage de 1 Go de RAM + 16 Go. Le smartphone est livré avec une seule caméra, à la fois à l’arrière et à l’avant.

Le Nokia C1 Plus a été lancé en Europe dans deux options de couleur – bleu et rouge et sera disponible à l’achat en Europe ce mois-ci. La date exacte de la vente n’a pas été révélée par l’entreprise. On ne sait pas si le smartphone sera lancé en Inde, mais étant donné le marché concerné par le budget que l’Inde est, ce serait une bonne option pour ceux qui recherchent un smartphone de base. En termes de spécifications, le Nokia C1 Plus dispose d’un écran HD + de 5,45 pouces au format 18: 9. Le smartphone est alimenté par un processeur quadricœur (nom inconnu) cadencé à 1,4 GHz et associé à 1 Go de RAM DDR3. Le smartphone a un seul appareil photo de 5 mégapixels à l’arrière et un tireur de 5 mégapixels à l’avant.

Il y a 16 Go de stockage interne extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD. En termes de connectivité, le Nokia C1 Plus prend en charge la 4G, le Wi-Fi 802.11, le Bluetooth 4.2, le GPS / A-GPS, une prise casque 3,5 mm et un port micro-USB pour le chargement. Le Nokia C1 Plus dispose d’une batterie de 2500 mAh prenant en charge une charge de 5 W.