Lancement du site Web Google Pixel of Business pour attirer les entreprises

Google a lancé un nouveau site Web pour inciter les clients professionnels à acheter des téléphones Google Pixel. La société avait précédemment lancé des services Android Enterprise et Android Enterprise Essentials similaires qui gèrent essentiellement le système d’exploitation Android sur les smartphones en offrant des incitations liées à la sécurité et à la gestion aux professionnels par rapport aux utilisateurs Android réguliers. Le nouveau site Web Pixel for Business met essentiellement en évidence les avantages des téléphones Google Pixel fournis avec les plans Google Workspace et Android Enterprise. Le site Web Pixel for Business est désormais disponible pour les entreprises clientes aux États-Unis, et la société n’a pas encore partagé de détails sur sa disponibilité mondiale.

Repéré pour la première fois par 9to5Google, le projet Pixel for Business vise à offrir des services via Google Pixel 5, Pixel 4 et Pixel 4a en couvrant trois domaines – Sûr et sécurisé tous par conception, Gérer les appareils de manière simple et transparente, et Aide quand et où vous en avez besoin il. Pour des raisons de sécurité, la société met en avant la puce de sécurité Titan M personnalisée de Google, introduite pour la première fois avec le Pixel 3 en 2018. La société promet également trois ans de mise à jour du système d’exploitation Android. La section souligne également que Google Pixel est certifié pour le gouvernement et les entreprises (Common Criteria / NIAP, FIPS 140-2, STIG). La section «Gérer les appareils de manière simple et transparente» est axée sur la facilité de déploiement en entreprise avec une inscription sans contact qui ne nécessite pas de configuration manuelle, de configuration via les API de gestion et le statut Android Enterprise recommandé. Les clients peuvent également créer un profil personnel à côté du profil professionnel existant pour «sécuriser les données» et protéger la vie privée de l’employé.

Enfin, Google met également en évidence les avantages d’un téléphone Google exécutant des services avec un compte Google Workspace (anciennement appelé G Suite). Les clients d’entreprise peuvent profiter de plusieurs nouvelles fonctionnalités et services via des applications telles que Gmail, Docs, Duo et Meet. Dans l’ensemble, les téléphones ne sont livrés avec aucun nouveau matériel, mais ici, le côté logiciel est ce que Google essaie de faire de la publicité auprès des clients professionnels via les téléphones Pixel. Le coût des smartphones reste inchangé.