Lancement du site d’application pour l’annulation de la dette étudiante de Biden

WASHINGTON (AP) – Le département américain de l’éducation a commencé à accepter les demandes d’annulation de la dette étudiante du président Joe Biden – un plan qui rend 43 millions d’Américains éligibles à au moins une remise de dette.

Les emprunteurs ont été informés vendredi soir qu’une première version de “lancement bêta” d’un nouveau formulaire en ligne avait été mise à disposition alors que le département cherchait à trouver et à résoudre tout problème. Les demandes soumises pendant la période pilote seront traitées après la publication officielle du formulaire, a indiqué l’agence.

“Cette période de test permettra au département de surveiller les performances du site grâce à une utilisation dans le monde réel, de tester le site avant le lancement officiel de l’application, d’affiner les processus et de découvrir d’éventuels bogues avant le lancement officiel”, a déclaré le département dans un communiqué.

Le formulaire de test sera disponible “on et off” lors du déploiement initial, a indiqué le département sur son site Web. Le formulaire officiel devrait être rendu public plus tard ce mois-ci, et les responsables de l’administration se préparent à un trafic Web important.

Le plan de Biden prévoit une annulation de la dette étudiante fédérale de 10 000 $ pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 125 000 $ par an ou les ménages qui gagnent moins de 250 000 $ par an. Ceux qui ont reçu des subventions fédérales Pell pour fréquenter l’université ont droit à 10 000 $ supplémentaires.

Le plan rend 20 millions éligibles à l’effacement complet de leur dette d’études fédérale.

Le département n’a pas immédiatement précisé lundi le nombre de candidatures qu’il avait présentées lors du lancement de la version bêta. Des milliers de personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour partager le formulaire, et beaucoup ont déclaré avoir soumis leur candidature sans problème.

L’administration Biden l’a présentée comme une application “simple et directe”. Il demande le nom de l’emprunteur, son numéro de sécurité sociale, ses coordonnées et sa date de naissance. Il ne nécessite pas d’informations sur le revenu, mais demande aux utilisateurs de cocher une case attestant qu’ils sont éligibles en vertu des limites de revenu du programme.

Ces informations seront vérifiées par rapport aux dossiers du Département de l’éducation pour aider à identifier les candidats susceptibles de dépasser les limites de revenu, indique l’administration. Ces personnes seront invitées à fournir plus d’informations pour prouver leurs revenus.

On estime qu’entre 1 et 5 millions de personnes devront fournir cette documentation supplémentaire, a déclaré le ministère de l’Éducation dans une récente soumission au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche.

La création et le traitement du formulaire sont estimés à près de 100 millions de dollars, un chiffre qui a provoqué la colère des défenseurs qui considèrent l’application comme un obstacle inutile. Le formulaire est destiné à aider à exclure environ 5% des emprunteurs qui dépassent les limites de revenu, mais les partisans disent qu’il pourrait également dissuader certains Américains à faible revenu qui ont besoin de l’allégement.

Une fois que le ministère de l’Éducation commence à traiter les demandes, les emprunteurs doivent s’attendre à voir leur dette annulée dans un délai de quatre à six semaines, selon les responsables. La plupart des demandes soumises d’ici la mi-novembre seront traitées d’ici le 1er janvier – le jour où les paiements des prêts étudiants fédéraux devraient reprendre après avoir été interrompus pendant la pandémie.

Les emprunteurs pourront soumettre des demandes jusqu’à la fin de 2023.

L’administration Biden poursuit l’annulation de la dette alors même qu’elle lutte contre un nombre croissant de contestations judiciaires. Six États dirigés par les républicains poursuivent pour bloquer le plan, affirmant qu’il outrepasse l’autorité de Biden et entraînera des pertes financières pour les gestionnaires de prêts étudiants, qui sont embauchés pour gérer les prêts étudiants fédéraux et générer des revenus sur les intérêts.

Un juge fédéral à Saint-Louis évalue maintenant la demande des États d’une injonction pour arrêter le plan. Dans des documents judiciaires, le ministère de l’Éducation s’est engagé à ne finaliser aucune des annulations de dettes avant le 23 octobre.

Biden a promis de poursuivre l’annulation généralisée de la dette étudiante en tant que candidat à la présidence, mais la question a fait l’objet de plus d’un an de délibérations internes au milieu de questions sur sa légalité. Son plan a suscité un débat intense avant les élections de mi-mandat, les républicains et certains démocrates affirmant que c’est une aumône injuste pour les diplômés universitaires.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Collin Binkley, L’Associated Press