Lancement du service de fret Amazon Air en Inde alors même que l’entreprise réduit ses coûts

Amazone le lundi annoncé il apporte ses opérations de fret aérien en Inde, marquant une nouvelle croissance pour la branche logistique de l’entreprise alors même qu’elle cherche à réduire les coûts dans d’autres divisions.

L’e-commerçant utilise deux Boeing 737-800 avions pilotés par Quikjet Cargo Airlines pour expédier des colis entre Hyderabad, Bangalore, Delhi et Mumbai. Amazon Air permettra à l’entreprise d’offrir des livraisons plus rapides aux clients en Inde, a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d’Amazon Global Air, dans un communiqué.

Le lancement d’Amazon Air en Inde intervient alors que le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​fait l’objet d’un examen approfondi des dépenses de l’entreprise alors qu’elle observe une détérioration des perspectives économiques et un ralentissement des ventes au détail. La semaine dernière, Amazon a entamé la dernière phase des licenciements les plus importants de ses 28 ans d’histoire, qui devraient entraîner le licenciement de 18 000 employés. Jassy a cherché à réduire les coûts par d’autres moyens, notamment en instaurant un gel des embauches au sein de la main-d’œuvre d’Amazon, en mettant fin à certains projets et en suspendant l’expansion de l’entrepôt.

Alors même qu’il cherche à réduire ses dépenses, Jassy a déjà dit la société a l’intention de continuer à rechercher des opportunités à long terme et de continuer à investir dans ses magasins, sa publicité et ses activités d’informatique en nuage, entre autres.

Amazon Air, qui a fait ses débuts en 2016, sous-traite les opérations à plusieurs compagnies aériennes. Le service permet à Amazon d’avoir un meilleur contrôle sur la vitesse et le coût des livraisons, que l’entreprise s’est efforcée d’accélérer de deux jours à un jour et même jour dans plus de régions des États-Unis.

Amazon Air a été lancé aux États-Unis, puis étendu à l’Europe. L’Inde est le troisième marché et la première opération d’Amazon Air en Asie.

Amazon s’efforce depuis des années d’accroître sa présence en Inde, qui est en passe de devenir l’un des marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde.

