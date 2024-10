Lancement du Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition avec un design plus fin et plus fin – India TV

Source de l’image : SAMSUNG Samsung Galaxy Z Fold 6 édition spéciale

Samsung a lancé un nouveau smartphone pliable en édition spéciale. Le smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition récemment lancé est plus fin et plus léger que le modèle standard, lancé plus tôt cette année. Il présente également plusieurs améliorations au niveau de sa caméra et de son affichage. Il sera disponible à la vente dans certains pays. Voici tous les détails que vous devez savoir sur le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition est au prix de 2 789 600 KRW (environ Rs. 170 000) en Corée du Sud. Il sera disponible dans une configuration unique de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec un élégant coloris Black Shadow, comme annoncé dans le message de la salle de rédaction de la société.

Les acheteurs intéressés peuvent commencer à acheter l’appareil pliable le 25 octobre via le site Web de la marque et d’autres plateformes en ligne telles que T Direct Shop, KT et Eu+. Ceux qui achètent ce modèle recevront également des coupons de réduction pour d’autres produits Samsung, notamment le Galaxy Ring, la Galaxy Watch Ultra, les Galaxy Buds 3 Pro et la Galaxy Tab S10 Ultra.

Spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 6 édition spéciale

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Editions présente des écrans légèrement plus grands que son prédécesseur, avec un écran interne de 8 pouces et un écran extérieur de 6,5 pouces. En revanche, le modèle standard comprend un écran externe de 6,3 pouces et un écran interne de 7,6 pouces. Les écrans extérieur et interne ont respectivement des formats d’image de 21:9 et 20:18.

De plus, le modèle édition spéciale offre une ergonomie améliorée. Samsung affirme qu’il est 1,5 mm plus fin et 3 g plus léger que le Galaxy Z Fold 6 standard, avec une épaisseur de 10,6 mm et un poids de 236 g. En termes de photographie, Samsung a amélioré l’appareil photo grand angle principal à 200 mégapixels, tandis que les autres objectifs restent inchangés.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm pour Galaxy, accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Il inclut également la prise en charge de Galaxy AI, la suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle de Samsung pour les smartphones et autres appareils.

