Lancement du Samsung Galaxy S24 FE avec des options de couleurs vives et des spécifications améliorées

Le Samsung Galaxy S24 FE a fuité dans les couleurs graphite, bleu, vert et jaune

Le prochain Galaxy S24 FE de Samsung a été dévoilé en quatre coloris vibrants : graphite, bleu clair, vert clair et jaune. La société devrait faire une annonce officielle concernant le lancement du téléphone plus tard ce mois-ci, ajoutant de l’enthousiasme à cette sortie très attendue.

Options de conception et de couleur

Selon les fuites d’AndroidHeadlines, le Galaxy S24 FE ressemble beaucoup à son prédécesseur en termes de design, notamment à l’arrière. Le téléphone est doté de bordures latérales élégantes, mesurant environ 1,99 mm, un détail que Samsung pourrait mettre en avant dans ses campagnes marketing.

Alors que les images divulguées montrent le Galaxy S24 FE en graphite, bleu, vert et jaune, on s’attend à ce qu’une variante blanche soit également disponible, bien que cette couleur spécifique ne fasse pas partie des fuites actuelles.

Afficher et construire

La face avant du Galaxy S24 FE présente un Infini-O affichage (trou perforé) avec Lunette de 1,9 mm d’épaisseur. Cependant, le menton est nettement plus épais par rapport au S24 standard, ce qui distingue visuellement les appareils. La taille d’écran plus grande rend le téléphone plus comparable au S24 Plus.

Le téléphone dispose d’un cadre plat en aluminium avec un fond en verreoffrant une sensation de qualité supérieure. L’écran est un Écran Full HD+ de 6,7 pouces panneau avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, Luminosité maximale de 1 900 nitset Protection Gorilla Glass Victus+.

Spécifications techniques

Samsung a équipé le Galaxy S24 FE du Exynos 2400e chipset, une variante underclockée plus efficace de l’Exynos 2400. Ce processeur est conçu pour optimiser la durée de vie de la batterie et les performances.

La capacité de la batterie a également été améliorée, le S24 FE étant doté d’un 4600mAh batterie, une légère amélioration par rapport à la 4400mAh batterie trouvée dans le Galaxy S23 FE. L’appareil prendra en charge Chargement filaire 25 W et Chargement sans fil 15 W.

Capacités de la caméra

En termes de photographie, le Galaxy S24 FE devrait être doté d’un Caméra principale de 50 MPun Capteur ultra-large de 12 MPet un Téléobjectif 8MP avec Zoom optique 3xCes spécifications d’appareil photo suggèrent une configuration puissante capable de capturer des images de haute qualité dans divers scénarios de prise de vue.

Informations importantes

Couleurs révélées : Graphite Bleu clair Vert clair Jaune (Blanc attendu mais pas divulgué)

Caractéristiques d’affichage : Écran FHD+ de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz Lunette de 1,9 mm avec menton plus épais Protection Gorilla Glass Victus+

Matériel: Jeu de puces Exynos 2400e Batterie 4600mAh (charge filaire 25W, charge sans fil 15W)

Configuration de la caméra : Capteur principal de 50 MP Ultra-large 12MP Téléobjectif 8MP (zoom optique 3x)

Date de lancement prévue : Annonce officielle attendue le mois prochain dans certains pays.

Le Galaxy S24 FE promet d’offrir une combinaison attrayante de design, de performances et d’options de couleur, ce qui en fait un choix exceptionnel pour les consommateurs à la recherche d’une expérience haut de gamme sans le prix du produit phare.