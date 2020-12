Le Samsung Galaxy S21 devrait être l’un des premiers smartphones phares à être lancé dans les semaines à venir. Maintenant, un certain nombre de vidéos concernant la série Samsung Galaxy S21 ont fait surface en ligne, y compris une vidéo pratique du smartphone qui montre à quoi il ressemble en détail. Les vidéos ont également révélé le calendrier confirmé du lancement du Galaxy S21, grâce aux informations des détaillants officiels de Samsung en Inde. Selon eux, la série Samsung Galaxy S21 sera lancée en Inde le 14 janvier, qui sera également le jour de la révélation mondiale par Samsung de ses derniers téléphones. De plus, les smartphones augmenteront pour les précommandes à partir du 14 janvier et les ventes des appareils commenceront le 29 janvier.

La vidéo pratique partagée de la série Samsung Galaxy S21 montre le téléphone en détail. À l’avant, le Galaxy S21 semble présenter un revêtement oléophobe brillant sur le dessus de l’écran et une fente de perforation alignée au centre pour la caméra frontale. Il semble arborer des lunettes super minces de tous les côtés, y compris le menton du smartphone qui semble plus mince que même la dernière gamme d’iPhone 12 phare d’Apple. La lunette de menton est également plus uniforme en termes d’épaisseur avec le reste des lunettes. Fait intéressant, alors que Samsung semble avoir entièrement supprimé l’esthétique de l’écran incurvé, ils ont conservé la fonction de menu coulissant Edge Display, comme on peut le voir dans l’interface du téléphone sur la vidéo.

À l’arrière, le Samsung Galaxy S21 adopte une approche minimaliste en arborant un module de caméra dans le coin supérieur qui fusionne avec le cadre latéral du téléphone. Le langage de conception est légèrement différent de ce que nous avons vu dans les téléphones chaque année, et bien que l’esthétique générale puisse sembler légèrement nue pour certains, elle a l’air assez premium et minimale. Le module de caméra arrière semble arborer trois objectifs, et il ne se passe pas grand-chose dans le panneau arrière autrement. Les rendus et les images du téléphone qui fuient semblent montrer une variante de couleur violette avec une garniture en métal violet sur le module de caméra, tandis que d’autres variantes incluent une variante entièrement noire, argent avec garniture de caméra en or rose et gris avec garniture de caméra gris foncé.

La vidéo pratique publiée sur la chaîne YouTube « Random Stuff » voit l’hôte affirmer également que les couleurs des photographies prises avec l’appareil photo Samsung Galaxy S21 semblent un peu artificielles, en mettant l’accent sur les verts et les bleus plus profonds. Cela peut être vrai car Samsung a généralement tendance à sursaturer légèrement ses JPEG, en particulier lors de la prise de vue en mode HDR. Néanmoins, la série Samsung Galaxy S21 devrait inclure des spécifications de premier ordre, dont d’autres seront révélées dans environ un mois environ.