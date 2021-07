Lancement du Samsung Galaxy M32 au Royaume-Uni avec une batterie plus petite

Samsung a initialement officialisé le Galaxy M32 en juin pour le marché indien, et aujourd’hui, ce téléphone a fait le saut au Royaume-Uni.

Le M32 sera disponible au Royaume-Uni d’ici la fin de ce mois, pour un prix de vente conseillé de 269 £. Vous le trouverez « exclusivement » sur Amazon et la propre boutique en ligne de Samsung.









Samsung Galaxy M32 pour le Royaume-Uni

Pour ce montant d’argent, vous obtenez un appareil avec un écran tactile Super AMOLED 1080×2400 de 6,4 « avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principale + 8 MP ultralarge + 2 MP de profondeur + 2 MP macro), un Snapper selfie de 20 MP et batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 25 W.

Le téléphone est alimenté par le chipset MediaTek Helio G80 et il sera proposé au Royaume-Uni en une seule version, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Le M32 fonctionne naturellement sous Android 11, avec One UI 3.1 de Samsung en plus.

Si vous avez lu attentivement ces spécifications et les avez comparées à ce qu’il y a à l’intérieur du M32 indien, vous avez peut-être remarqué une différence : le modèle britannique a une batterie plus petite (de 1 000 mAh). Cela a également un impact sur ses dimensions, car il ne mesure « que » 159,1 x 74 x 8,4 mm, alors que l’itération indienne est de 159,3 x 74 x 9,3 mm.

La source