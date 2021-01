Samsung a dévoilé les Galaxy M02 sur des marchés limités, un jour après que la société a annoncé son lancement en Inde le 7 janvier. Le dernier smartphone économique du géant de la technologie sud-coréen est équipé de trois caméras à l’arrière et du SoC Qualcomm Snapdragon 450, sous le capot. . Comme son nom l’indique, le Galaxy M02 succède à la gamme Galaxy M01 qui a été introduite en Inde l’année dernière. La société lancera également la série premium Galaxy S21 dans le monde entier lors de son événement Unpacked 2021 le 14 janvier.

Le Samsung Galaxy M02 nouvellement lancé est actuellement disponible au Népal à 15 999 NPR, soit environ 9 900 Rs, pour la seule variante de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go. Le site Web de Samsung Nepal ne reflète pas encore le smartphone, bien que l’appareil soit en vente via Daraz.com. Les clients peuvent également choisir entre ses options de couleur noire, bleue et rouge. Samsung India pourrait lancer le téléphone avec une finition de couleur similaire le 7 janvier.

En termes de spécifications, le Galaxy M02 à petit budget arbore un écran HD de 6,5 pouces (720×1 560 pixels) avec une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra selfie unique et un menton considérable. Il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 450 octa-core associé au GPU Adreno 506 et 4 Go de RAM. On ne sait pas si les 64 Go de stockage intégré sont extensibles via une carte microSD.

Les caméras arrière sont placées à l’intérieur d’un module rectangulaire qui comprend également le flash LED. La configuration de la triple caméra arrière sur le Galaxy M02 comprend une caméra principale de 13 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe une caméra selfie de 5 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2. L’application appareil photo est préchargée avec des fonctionnalités telles que le flash automatique, le zoom numérique, le HDR, etc. Les autres fonctionnalités du Samsung Galaxy M02 incluent une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 15 W. La société affirme que la grande batterie peut offrir une lecture vidéo pendant une journée entière.