Samsung est sur le point de lancer deux nouveaux smartphones dans sa série de smartphones Galaxy F en Inde le 5 avril. Les nouveaux smartphones à venir le 5 avril sont le Samsung Galaxy F02 et le Samsung Galaxy F12. Le microsite Flipkart pour les Samsung Galaxy F02 et Galaxy F12 a également été mis en ligne, révélant plusieurs spécifications clés des deux smartphones. Les deux smartphones seront livrés avec une encoche de style goutte d’eau, selon les images sur le microsite. Le Galaxy F12 semble être le plus haut de gamme des deux, car il dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de quatre caméras arrière. Le Samsung Galaxy F02, quant à lui, sera doté d’un écran 60 Hz et de trois caméras arrière. Le microsite Flipkart montre que le Samsung Galaxy F02 et le Galaxy F12 seront lancés en Inde à 12 heures (midi) le 5 avril et seront vendus via Flipkart lui-même.

La liste Flipkart révèle également plusieurs spécifications des deux smartphones Galaxy de la série F. Le Samsung Galaxy F02 sera livré avec un écran HD + de 6,5 pouces et sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 450 octa-core cadencé à 1,8 GHz. Le smartphone est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 13 mégapixels. Il existe également une batterie de 5000 mAh sur le Samsung Galaxy F02, mais la liste ne dit rien sur la vitesse de chargement du Galaxy F02. La liste suggère que le Galaxy F02 sera une version renommée du Galaxy M02.

Le Samsung Galaxy F12, quant à lui, sera doté d’un écran HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une caméra arrière quadruple avec un tireur principal de 48 mégapixels. Le Galaxy F12 dispose d’un port USB de type C et d’une prise casque 3,5 mm, indique le microsite Flipkart. Bien que ce soit tout ce que la liste Flipkart a révélé, des rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy F12 sera alimenté par un SoC Exynos 850 et une batterie de 6000 mAh.