Lancement du Ride-Hailing “autonome” de Motional sur le réseau Uber à Las Vegas

Motional est une joint-venture entre la société de technologie automobile Aptiv et Hyundai Motor Group. Uber est, eh bien, Uber. Combinez les deux et vous obtenez un nouveau service de robotaxi qui est lancé dans l’une des destinations touristiques les plus populaires des États-Unis.

Uber et Motional ont annoncé mercredi le lancement d’un service de covoiturage à Las Vegas. Les véhicules autonomes de Motional, basés sur la Hyundai Ioniq 5 EV, peuvent être hélés sur le réseau Uber pour des déplacements en ville. Les voitures auront des opérateurs humains pour le moment, mais les deux sociétés espèrent avoir de véritables robotaxis sans conducteur patrouillant à Las Vegas en 2023, avant de finalement s’étendre également à Los Angeles.

Motionnel



Les passagers pourront héler l’un de ces véhicules de développement autonomes en ouvrant l’application Uber et en sélectionnant les options de conduite UberX ou Uber Comfort Electric. Ce n’est pas garantie un tour dans un véhicule Motional, cependant, il y a donc un peu de chance en jeu. Cependant, si les cartes tombent en faveur d’un passager, l’application d’Uber demandera aux passagers de participer à l’expérience. Selon une interview de Reuters avec Uberles passagers ne sont actuellement pas facturés pour ces trajets, mais cela changera lorsque le service deviendra véritablement sans conducteur.

Motional est présent à Las Vegas depuis un certain temps. Avant son partenariat avec Hyundai Motor Group, nous avons fait un tour dans un robotaxi BMW de marque Aptiv au CES 2018 — une expérience nous avons trouvé ennuyeux de la meilleure façon. Motional a également des véhicules opérant à Las Vegas sur le réseau Lyft. Motional est également actif sur le réseau Uber Eats, aidant à livrer de la nourriture dans la région de Los Angeles. La société a également testé ses AV à Boston et à Pittsburgh.