Un registre foncier basé sur la blockchain conçu pour atténuer les conflits de propriété en Afghanistan a été lancé. La solution open-source a été développée par la société blockchain LTO Network en tandem avec deux organisations des Nations Unies. Le registre de la propriété est maintenant sur le point d’être remis au gouvernement de l’Afghanistan, qui a l’intention de le peupler de 2,8 millions de parcelles de terre, créant ainsi un registre immuable de qui détient la revendication de terres à travers le pays.

Le projet a vu le jour en septembre 2019 lorsque le Bureau des technologies de l’information et de la communication des Nations Unies et ONU-Habitat ont signé un protocole d’accord avec le gouvernement afghan. Le plan était de créer un registre foncier dans le cadre du programme gouvernemental City for All. LTO Network a été recruté pour créer le composant blockchain, et le projet est maintenant prêt pour un déploiement à grande échelle.

Une meilleure surveillance et une plus grande efficacité

«La conception plug-and-play de la blockchain de LTO Network et la contribution des jetons de transaction pour le projet Afghanistan ont permis le développement des mécanismes d’ancrage de la blockchain», a déclaré Maurizio Gazzola, chef des solutions stratégiques à l’ONU-OICT, expliquant les composants techniques sous-tendant le enregistrement. Il a également mis en évidence «l’outil Open-Source de vérification des certificats de propriété qui est désormais disponible dans tous les pays pour être utilisé comme un complément blockchain à leurs systèmes d’enregistrement foncier existants».

En cas de succès, d’autres pays devraient adopter la solution open source pour l’enregistrement et la gestion des terres. Ce n’est pas la première fois que LTO voit sa technologie utilisée par un gouvernement national; il prétend avoir économisé 7 millions d’euros aux gouvernements néerlandais et belge grâce à un système de transport des déchets utilisant la blockchain.

LTO déploie un système à double blockchain, combinant une chaîne publique de preuve d’enjeu avec des chaînes privées contrôlées par des organisations, qui peuvent parvenir à un consensus via une version hachée des accords enregistrés sur la chaîne publique.

Pourquoi un meilleur registre foncier est nécessaire

La solution développée en Afghanistan par l’ONU et le LTO est bien plus qu’un projet de vanité; il a été conçu pour une utilisation à grande échelle et en vue de son déploiement dans d’autres pays. Sans preuve incontestable de propriété, les propriétaires fonciers sont enclins à s’embourber dans des litiges fonciers, ce qui décourage le développement et la production.

Disposer d’un registre foncier national adapté à ses besoins est considéré comme la pierre angulaire des efforts de l’Afghanistan pour reconstruire et augmenter le PIB, ainsi que pour améliorer les conditions de vie. Les droits fonciers protégés par la loi sont fondamentaux pour une économie florissante, et l’Afghanistan est donc un territoire privilégié pour qu’un projet de cette nature débute.

«Nous sommes fiers de faciliter les opérations de cadastre pour les pays du monde entier grâce à la plaque chauffante open source que nous avons intensivement développée au cours de l’année écoulée en collaboration avec les équipes d’ONU-Habitat et UN-OICT», a déclaré Rick Schmitz, PDG du réseau LTO. «Nous pensons que l’avenir des registres fonciers réside dans des solutions de blockchain hybrides qui permettent un échange de données optimisé et décentralisé entre les parties prenantes du processus d’enregistrement foncier sans avoir besoin de révisions informatiques coûteuses.

Avertissement: L’auteur a une relation personnelle avec LTO Network. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir dans des crypto-monnaies car elles sont volatiles et présentent des risques pour l’investisseur moyen. Ce message est de nature informative et ne constitue pas un conseil financier.

