Lancement du Redmi Note 10T 5G le 20 juillet en Inde

La semaine dernière, Redmi India a dévoilé un nouveau smartphone baptisé Redmi Note 10T 5G et maintenant le compte Twitter de la marque a révélé sa date de lancement – ​​le 20 juillet. L’appareil devrait être une nouvelle image du Redmi Note 10 5G qui a été lancé en mai.

Redmi Note 10T 5G devrait apporter un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec une découpe perforée pour son tireur selfie 8MP. L’arrière devrait fournir une caméra principale de 48 MP aux côtés de deux capteurs auxiliaires de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le chipset Dimensity 700 5G de Mediatek sera probablement à la barre, aidé par jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce sera le premier téléphone compatible 5G du portefeuille de Redmi India.

Une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W devrait également figurer sur la liste ici.

Le côté logiciel sera probablement couvert par Android 10 avec MIUI 12 en plus.