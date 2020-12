Le programme d’abonnement à la formation en santé premium d’Apple, l’Apple Fitness +, a enfin été lancé. La société affirme que le programme de remise en forme apporte des entraînements de «style studio» à l’iPhone, à l’iPad et à l’Apple TV et intègre des mesures d’entraînement d’Apple Watch pour offrir aux utilisateurs une expérience personnalisée mais immersive. Le programme d’abonnement propose dix modes d’entraînement qui incluent l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), la force, le yoga, la danse, le tronc, le cyclisme, le tapis roulant (pour la course et la marche), l’aviron et le temps de recharge en pleine conscience sur une gamme de durées. De plus, pour les utilisateurs incapables de choisir le bon programme d’entraînement, le Fitness + propose des recommandations et d’autres programmes d’entraînement de base qui comprennent une combinaison d’exercices.

Apple avait précédemment déclaré que le programme serait d’abord disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Les détails de sa disponibilité en Inde n’ont pas encore été partagés. Dans un article de blog, Apple déclare que l’Apple Fitness + fonctionne avec watchOS 7.2 et iOS 14.3. Notamment, le prochain a commencé à déployer iOS 14.3 à partir d’aujourd’hui, qui comprend un tas de fonctionnalités. En termes de matériel, les utilisateurs peuvent accéder au programme de santé sur iPhone 6s ou version ultérieure (y compris iPhone SE 2020), Apple Watch Series 3 ou version ultérieure, iPad 5e génération ou version ultérieure, iPad mini 4 ou version ultérieure, iPad Air 2 ou version ultérieure, et enfin, Apple TV 4K et Apple TV HD. La société affirme qu’en raison de l’accessibilité sur les appareils Apple, les membres peuvent s’entraîner n’importe où et à tout moment avec l’écran qui leur convient le mieux. Pendant les séances d’entraînement, les utilisateurs peuvent également choisir de la musique parmi neuf genres tels que les derniers Hits, Chill Vibes, Upbeat Anthems, Pure Dance, Throwback Hits, Everything Rock, Latin Grooves, Hip Hop / R & B et Top Country.

« Pour les personnes qui débutent, essaient un nouveau type d’entraînement ou se remettent à l’exercice, les entraînements Absolute Beginner fournissent des conseils d’experts sur les bases du HIIT, de la force, du tronc et du yoga en tant qu’option pour se préparer aux entraînements hebdomadaires en studio, « A déclaré Apple à propos de l’abonnement premium Fitness + récemment lancé.

Depuis le début, nous nous sommes concentrés sur la création de produits et services qui aident les gens à vivre une meilleure journée. Apple Fitness + va encore plus loin: un nouveau service de fitness conçu autour de l’Apple Watch, conçu pour vous rencontrer où que vous soyez. 3, 2, 1 … Allons-y! ⌚💪 https://t.co/bBJVD0REkY – Tim Cook (@tim_cook) 14 décembre 2020

En termes d’intégration avec les modèles Apple Watch, Fitness + intègre automatiquement les mesures personnelles de l’appareil pour fournir tous les détails liés à la forme physique de la séance d’entraînement. « L’intégration avec Apple Watch, combinée à la facilité de découvrir d’excellents entraînements pour tous les niveaux, à l’équipe de formateurs accueillante, à une musique motivante et à la commodité de s’entraîner n’importe où sur les appareils Apple font vraiment de Fitness +, du fitness pour tous », lit-on dans l’article du blog.

L’abonnement Apple Fitness + est disponible pour 9,99 $ (environ Rs 700) par mois ou 79,99 $ (environ 5900 Rs) par an. Il peut être partagé entre jusqu’à six membres de la famille pour le même prix. Sur certains marchés, le Fitness + est inclus dans l’abonnement groupé Apple One qui donne également accès à Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et 2 To de stockage iCloud pour 29,95 $ (environ 2200 Rs) par mois. En outre, Fitness + est accessible via un nouvel onglet dans l’application Fitness préinstallée sur l’iPhone (après la mise à jour vers iOS 14.3). Les utilisateurs d’iPad pourront télécharger l’application Fitness depuis l’App Store, tandis que les utilisateurs d’Apple TV verront automatiquement l’application installée une fois qu’ils auront mis à jour vers tvOS 14.3.

Le programme Apple Fitness + a été introduit pour la première fois lors de l’événement «Time Flies» de la société en septembre de cette année.