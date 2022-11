Lancement du processus de vente de Man Utd

Les propriétaires profondément impopulaires du club semblent prêts à passer à autre chose après près de deux décennies à la tête

Manchester United semble sur le point de devenir le dernier géant de la Premier League à entrer sur le marché libre au milieu des rapports selon lesquels les propriétaires américains du club, la famille Glazer, recherchent des acheteurs qui seraient prêts à payer plus de 6 milliards de livres sterling (7,15 milliards de dollars) pour le club.

Quelques heures après que le départ de Cristiano Ronaldo ait été confirmé par le club, les Glazers ont publié un communiqué pour confirmer qu’ils envisageaient «alternatives stratégiques» à leur propriété des Red Devils, qui comprend tout, de la vente partielle à la vente complète de l’un des clubs de football les plus célèbres au monde.

Ils ont déclaré dans un communiqué qu’ils allaient “envisager toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise.”

Le processus, ont-ils dit, «comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale.”

Il a ajouté que le processus renforcera «le succès à long terme des équipes masculines, féminines et académiques du club, et [will bring] avantages pour les fans et les autres parties prenantes.”

Déclaration du club sur un processus d’exploration des options stratégiques pour Manchester United.#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 22 novembre 2022

Cette décision intervient après des années de protestations des supporters de Manchester United contre l’inefficacité de la propriété de Glazer au milieu d’un stade en ruine d’Old Trafford et d’une grave baisse du succès depuis le départ à la retraite de l’entraîneur emblématique Alex Ferguson en 2013.

Tout comme la vente cette année du Chelsea FC par Roman Abramovich à un consortium américain dirigé par le propriétaire des LA Dodgers Todd Boehly, les Glazers ont nommé la banque américaine The Raine Group pour identifier des soumissionnaires potentiels pour superviser la vente potentielle au nom du club, tandis qu’un autre financier institution, Rothschild and Co, agira en tant que conseillers de la famille Glazer tout au long du processus.

Cependant, contrairement à la vente précipitée de Chelsea, il est peu probable que les Glazers imposent un délai et cherchent à obtenir un record du monde pour une franchise sportive.

Un autre club de Premier League, Liverpool, avec ses propriétaires américains Fenway Sports Group, a également récemment commencé à explorer le marché pour une vente potentielle.

La nouvelle que Manchester United est disponible à l’achat aura probablement alerté une série de prétendants potentiels, dont beaucoup ont été impliqués dans le processus d’achat de Chelsea plus tôt cette année, comme l’homme le plus riche du Royaume-Uni, Jim Ratcliffe, qui aurait enregistré un intérêt à acheter le club il y a plusieurs mois.

Le succès de Manchester City et de Paris Saint-German obligera probablement des personnalités de divers États du Golfe à enquêter sur un achat.

Cependant, dans un communiqué, United a averti que le processus était une enquête et qu’il pourrait ne pas aboutir à une vente.

“Rien ne garantit que l’examen en cours aboutira à une transaction impliquant la société,” Ça disait.

“Manchester United n’a pas l’intention de faire d’autres annonces concernant l’examen à moins que et jusqu’à ce que le conseil d’administration ait approuvé une transaction spécifique ou une autre ligne de conduite nécessitant une annonce officielle.”