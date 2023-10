Lancement du premier satellite Internet d’Amazon en orbite

Amazon se prépare enfin à lancer ses prototypes de satellites du projet Kuiper après de multiples retards et problèmes de fusée.

Les deux satellites seront lancés à bord de la fusée Atlas 5 de United Launch Alliance (ULA) depuis le Space Launch Complex-41 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le décollage aura lieu vendredi pendant une fenêtre de lancement de deux heures qui s’ouvre à 14h00. h HE. ULA diffusera le lancement en direct via son site web, et vous pouvez également suivre l’action via le flux en direct ci-dessous. La couverture débutera à 13 h 40 HE. Fles orecasters sont prédire un 70 % de chance d’être favorable conditions météorologiques à Cap Canaveral.

Diffusion EN DIRECT du 6 octobre : Projet Atlas V Kuiper Protoflight

La fusée Atlas 5 placera Kuipersat-1 et Kuipersat-2 sur des orbites de 311 milles (500 kilomètres) avec une inclinaison de 30 degrés, selon l’ULA. Amazon a attribué trois contrats d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars à Blue Origin, Arianespace et ULA pour lancer la plupart de sa constellation de 3 236 satellites en orbite terrestre basse.

ULA avait initialement prévu d’utiliser sa fusée Vulcan Centaur pour lancer les satellites du projet Kuiper en orbite terrestre basse, mais les débuts du lanceur ont été retardés. Plutôt, ULA a choisi d’utiliser sa fusée Atlas 5 pour lancer les deux prototypes de satellites. Licence d’Amazon auprès de la Federal Communications Commission stipule qu’il doit lancer la moitié du projet Kuiper d’ici 2026. Amazon cherche à atteindre cet objectif et déployer le constellation entière de 3 236 satellites d’ici 2029.

Si la première mission réussit, Amazon lancera ensuite d’autres satellites pour former la mégaconstellation à travers 46 lancements, en utilisant à la fois Atlas V et Vulcan Centaurs, en plus des lanceurs fournis par Arianespace et Blue Origin. Semblable au Starlink de SpaceX, le prochain projet Kuiper d’Amazon vise à fournir un accès Internet haut débit rapide et abordable aux régions du monde.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Vol spatial page.