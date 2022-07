Lancement du premier disque vinyle bioplastique au monde au Royaume-Uni

Une entreprise britannique affirme avoir produit le premier disque vinyle bioplastique au monde, qui, espère-t-elle, réduira le besoin de PVC hautement toxique. Les bioplastiques sont dérivés de sources telles que les sucres et les amidons – plutôt que le pétrole ou le gaz – et ne créent aucun déchet toxique lors de leur production. Le nouveau vinyle bioplastique de la société britannique Evolution a été approuvé par l’ONG Music Declares Emergency, un groupe de campagne sur le changement climatique créé en 2019 par des artistes et des professionnels de l’industrie musicale. “Si Evolution peut proposer un vinyle alternatif sans culpabilité, il pourrait éliminer complètement l’un des principaux éléments polluants de l’industrie musicale”, a déclaré à l’AFP le co-fondateur de l’ONG, Lewis Jamieson. Actuellement, tous les disques vinyles sont fabriqués à partir de polychlorure de vinyle, ou PVC, décrit par Greenpeace comme “le plastique le plus nocif pour l’environnement”, dont la production libère des produits chimiques toxiques à base de chlore qui “s’accumulent dans l’eau, l’air et la chaîne alimentaire”.

La question est passée au premier plan grâce au récent boom des ventes de vinyle – qui a dépassé le milliard de dollars l’an dernier aux États-Unis seulement (une première depuis le milieu des années 1980).

Peu de gens anticipaient le renouveau du vinyle qui a commencé au milieu des années 2000, de sorte que les maisons de disques se sont retrouvées à se démener pour sécuriser le PVC – s’appuyant souvent sur des entreprises étrangères ayant de mauvais antécédents en matière de sécurité.

Kyle Devine, qui a écrit un livre sur l’impact environnemental de l’industrie de la musique, “Decomposed”, a déclaré que le PVC de 90% des vinyles américains en 2015 provenait d’une entreprise thaïlandaise qui “versait de la pollution dans la rivière Bangkok”.

« Le PVC est un plastique particulièrement désagréable à fabriquer. C’est difficile à éliminer, à recycler ou à décomposer”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Il a ajouté qu’il serait faux de voir la domination actuelle du streaming et de la musique numérique comme une réponse à l’impact climatique de l’industrie.

« Les données numériques prennent encore de la place et consomment de l’énergie. En fait, compte tenu de la taille et de l’étendue actuelles de l’industrie de la musique, elle est probablement plus éprouvante pour l’environnement que jamais auparavant », a déclaré Devine.

Evolution a sorti les 20 premiers disques réalisés avec le bioplastique via un tirage au sort – une compilation de jeunes artistes dont le duo électro Bicep et le chanteur américain Angel Olsen.

Il a fallu près de cinq ans de tests en raison des retards causés par la pandémie de Covid, mais la firme affirme qu’ils sont sur le point de correspondre aux records réguliers.

“Il presse de la même manière que le PVC”, a déclaré le co-fondateur Marc Carey. “La dernière pièce du puzzle est qu’il y a un peu de bruit de surface lorsque vous écoutez le disque, nous y travaillons donc. Nous pensons que nous sommes à deux semaines de finaliser la recette.

Music Declares Emergency est clair que changer la production de disques vinyle ne fera pas grand-chose pour le changement climatique dans son ensemble, mais Jamieson a déclaré que de telles innovations étaient symboliquement importantes.

“Cela rappelle aux gens que penser à la durabilité ne signifie pas que vous devez vivre dans une hutte de boue et ne pas vous amuser”, a-t-il déclaré.

