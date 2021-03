Poco a lancé deux nouveaux smartphones, le Poco X3 Pro et le Poco F3 dans le monde. Les deux smartphones sont livrés avec une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies et prennent en charge une solution de charge rapide de 33 W. Notamment, le Poco X3 Pro dispose d’un nouveau processeur Snapdragon 860 de Qualcomm conçu pour les smartphones 4G phares. D’autre part, le Poco F3 est livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 870. En termes d’apparence et de spécifications, le téléphone est identique au Redmi K40 qui a été lancé en Chine le mois dernier. Les deux appareils Poco récemment lancés fonctionnent sur MIUI 12 basé sur Android 11. Le Poco F3 est disponible dans les couleurs Night Black, Arctic White et Deep Ocean. Poco X3 Pro est disponible dans une finition de couleur noire.

En commençant par le Poco X3 Pro, le smartphone dispose d’un écran LCD FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réponse tactile de 240 Hz et une luminosité maximale de 450 nits. Le panneau de l’écran est livré avec une couche Corning Gorilla Glass 6 et une découpe perforée pour la caméra selfie. Sous le capot, il contient le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 860 couplé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le stockage intégré est extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Le Poco X3 Pro contient une batterie de 5160 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W, avec le chargeur inclus à l’intérieur de la boîte. Poco affirme que la grande batterie peut offrir jusqu’à 11 heures de temps de jeu et 18 heures de lecture vidéo.

Le système de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,79, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2 et deux tireurs de 2 mégapixels pour la photographie macro et portrait. À l’avant, il y a un vivaneau de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques notables du téléphone incluent le skin personnalisé MIUI 12 basé sur Android 11, le LTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.0, le GPS, le NFC et le port USB Type-C pour le chargement. Le prix du Poco X3 Pro commence à 249 EUR (environ 21 500 Rs) pour le modèle 6 Go + 128 Go et 299 EUR (environ 25 800 Rs) pour le modèle 8 Go + 256 Go. La société propose également des offres pour les lève-tôt.

D’autre part, le Poco F3 arbore un écran FHD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réponse tactile de 360 ​​Hz et une petite découpe perforée de 2,76 mm pour la caméra selfie. Sous le capot, il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 870 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via une carte microSD. Il exécute le skin personnalisé MIUI 12 basé sur Android 11. Le Poco F3 contient une batterie de 4520 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W, avec le chargeur inclus à l’intérieur de la boîte. Poco affirme que le téléphone prend moins d’une heure (52 minutes) pour se recharger à 100%.

Son triple système de caméra arrière comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Le Poco F3 contient également un vivaneau frontal de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques notables incluent la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, le GPS et l’USB Type-C pour le chargement et le transfert de données. Son prix commence à 349 EUR (environ 30 100 Rs) pour le modèle de base 6 Go + 128 Go et 399 EUR (environ 34 400 Rs) pour le modèle 8 Go + 256 Go.